$!Reportan autoridades saldo blanco durante el Grito y desfile en Mazatlán

Las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México concluyeron con saldo blanco en Mazatlán, aunque cinco personas fueron detenidas por faltas al Bando de Policía y Gobierno al intentar ingresar con objetos no permitidos.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que poco más de 5 mil personas acudieron la noche del 15 de septiembre a la Plazuela República para participar en la ceremonia del Grito de Independencia.
“Cerramos con saldo blanco. Hubo alrededor de cinco detenciones únicamente por faltas al Bando, pero las festividades se desarrollaron bien”, declaró.
Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez también confirmó que tanto la celebración del Grito como el desfile cívico-militar del 16 de septiembre concluyeron sin incidentes de consideración.
“Podemos decirle a la población de Mazatlán que las celebraciones patrias y el desfile concluyeron con saldo blanco. La gente pudo disfrutar con tranquilidad gracias al operativo de logística y seguridad implementado durante las fiestas patrias”, comentó.
Jacobo Guerrero explicó que las cinco detenciones fueron de carácter administrativo y se realizaron cuando algunos jóvenes intentaron ingresar a la celebración con objetos que no estaban permitidos.
En este sentido, detalló que entre los artículos detectados se encontraban dispositivos láser, pero ninguno representaba un peligro para los asistentes.
“Las faltas fueron diversas, principalmente por llevar objetos no permitidos, como láseres. No se detectó nada que representara un riesgo”, manifestó.
El funcionario municipal señaló que las revisiones se efectuaron en los filtros de seguridad colocados en los accesos a la Plazuela República y las calles cercanas.
“Las detenciones ocurrieron cuando algunos jóvenes intentaron ingresar por los filtros de revisión. Fueron cinco personas y no se trató de nada grave”, declaró.
De acuerdo con el titular de Seguridad Pública, para la vigilancia de la ceremonia y las actividades artísticas fueron desplegados entre 800 y mil elementos de corporaciones municipales, estatales y federales,
Además, señaló que el operativo contempló vigilancia en los accesos, recorridos en el primer cuadro de la ciudad, filtros de revisión y presencia de cuerpos de auxilio para atender cualquier eventualidad.
Jacobo Guerrero añadió que actualmente se encuentran desplegados entre 8 mil y 9 mil efectivos en todo el municipio, como parte de los operativos de seguridad implementados por los tres órdenes de Gobierno.
Asimismo, Palacios Domínguez destacó que las actividades se desarrollaron en un ambiente familiar y atribuyó el resultado del festejo al operativo logístico y de seguridad.
La Alcaldesa también comentó que la vigilancia continuó durante el desfile cívico-militar realizado la mañana del 16 de septiembre sobre la Avenida del Mar, el cual también concluyó sin incidentes relevantes.
De esta forma, con el cierre de las actividades patrias, las autoridades municipales destacaron que la coordinación entre las corporaciones de seguridad y los cuerpos de auxilio permitió mantener el orden durante ambas jornadas, pese a la concentración de miles de personas en la Plazuela República y la Avenida del Mar.