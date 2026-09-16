$!Reportan autoridades saldo blanco durante el Grito y desfile en Mazatlán

Las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México concluyeron con saldo blanco en Mazatlán, aunque cinco personas fueron detenidas por faltas al Bando de Policía y Gobierno al intentar ingresar con objetos no permitidos.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que poco más de 5 mil personas acudieron la noche del 15 de septiembre a la Plazuela República para participar en la ceremonia del Grito de Independencia.

“Cerramos con saldo blanco. Hubo alrededor de cinco detenciones únicamente por faltas al Bando, pero las festividades se desarrollaron bien”, declaró.

Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez también confirmó que tanto la celebración del Grito como el desfile cívico-militar del 16 de septiembre concluyeron sin incidentes de consideración.

“Podemos decirle a la población de Mazatlán que las celebraciones patrias y el desfile concluyeron con saldo blanco. La gente pudo disfrutar con tranquilidad gracias al operativo de logística y seguridad implementado durante las fiestas patrias”, comentó.

Jacobo Guerrero explicó que las cinco detenciones fueron de carácter administrativo y se realizaron cuando algunos jóvenes intentaron ingresar a la celebración con objetos que no estaban permitidos.