$!Reportan avance del 86% en reencarpetado de calles en distintas zonas de Mazatlán

En busca de mantener las vialidades de la ciudad en óptimas condiciones, así como mejorar la movilidad, los trabajos de reencarpetado en distintas zonas de Mazatlán avanzan ya en un 86 por ciento de su rehabilitación, informó este día la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. Son un total de 20 tramos y avenidas del puerto las que conforman el proyecto, el cual forma parte del Programa de Reencarpetado del Gobierno Municipal, contando con una inversión de 24 millones de pesos, que ayudará también a reforzar la imagen urbana de Mazatlán ante los visitantes. Este viernes, la Alcaldesa Estrella Palacios y el Director de Obras Públicas, Martín Gallardo, realizaron un recorrido para supervisar el reencarpetado que se está haciendo en la Calle Aquiles Serdán, entre Zaragoza y 16 de septiembre, donde la máquina completó los trabajos en una vialidad importante de la zona Centro.





“Estamos supervisando todas las obras de reencarpetado que se están haciendo en diferentes avenidas de nuestra ciudad. Vamos un 86 por ciento de avance en diferentes tramos, que son 20 en diferentes zonas de nuestra ciudad, ya que no era suficiente bachear, sino que era necesario hacer toda la carpeta asfáltica nueva totalmente”, dijo Palacios Domínguez. “Vamos muy avanzados ya, estamos a unos días de concluir estos trabajos que tuvieron una inversión de 24 millones de pesos, y que era muy necesaria para mejorar la movilidad de nuestras calles. El año pasado lo anunciamos, también en 2025 iniciamos con el banderazo, y ahorita estamos concluyendo”. Indicaron que hasta la fecha han sido concluidos 15 tramos, mientras que otros cuatro se encuentran en proceso, y uno más será licitado dentro del Plan de Obras 2026. Esta última la Calle Estadio entre Teodoro Mariscal y Avenida Justo Sierra, donde hace unas semanas ya habían iniciado trabajos. Las vialidades restantes son Avenida Las Américas y Fernando Montes de Oca; Avenida Jacarandas entre Joaquín Escobar y Walamo; Avenida Emilio Barragán entre Avenida Lázaro Cárdenas y Calle Franco; y también en la Emilio Barragán otro tramo entre Avenida Lázaro Cárdenas y Playa Azul.



