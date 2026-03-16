$!Reportan baja afluencia de turismo carretero durante puente largo en Mazatlán

Desilusión por baja afluencia de turismo deja el puente largo de marzo a transportistas de Mazatlán, quienes reportaron que el fin de semana hubo grupos que cancelaron por temor a viajar por las carreteras. Juan Ramos, administrador del estacionamiento de autobuses charteros, citó que apenas recibieron 30 de 120 unidades que normalmente llegan en los fines de semana largo o en fechas especiales. “Pues estuvo, estuvo muy pobre, comparado con otros años, muy pobre. Casi casi le puedo decir que bajó más del 40 por ciento. Pues imagínese, le caben como 120, tenía como 30 nada más”.







El responsable del lugar dónde llegan las unidades cargados de más de 40 a 50 personas por cada una, lamentó que hubo muchas cancelaciones por el miedo que tienen a viajar por los acontecimientos ocurridos en Villa Unión. “Las razones, pues ya sabe todo el mundo. Muchas cancelaciones, mucha gente que dice que que tiene temor a venir por los acontecimientos pasados, pero la verdad estuvo muy pobre este puente largo”. Ramos es responsable del acomodo y buen uso del sitio dónde se estacionan las unidades charreadas, frente al Acuario, provenientes de lugares como León, de Monterrey, de Querétaro, de Chihuahua, de Aguascalientes, Durango, Guadalajara, Torreón, entre otros más.







Finalmente dijo, que este puente parecía un día normal añorando cuando Mazatlán hasta en los fines de semana se llenaba sin que hubiera una celebración, como ocurrió en el carnaval. “En el carnaval tuvimos mucha afluencia y pensamos que ahora en el puente pues iba a tener igual, pero ya ve lo que pasó. Y la gente no salió, esa es la razón”. Por su parte, Antonio Rodríguez, del sindicato de Aurigueros de Mazatlán, lamentó que este fin de semana no hubo gente, cuando esperaban se replicara la tendencia favorable de como estuvo en carnaval. “Mal, oiga, estuvo muy, demasiado tranquilo. No hubo nada de gente. Muy poca, la verdad, este fin de semana, que esperábamos nosotros que tuviera favorable a como se esperaba que era puente largo, desgraciadamente no vinieron muchos, muchos, camiones. Estábamos acostumbrados a que teníamos unos años muy fluidos en los puentes y este año fue todo lo contrario. Nos ha ido muy mal. Sí, pues de un 100 por ciento que tenemos de trabajo, ha bajado a un 30 o 25 por ciento el trabajo”.



