$!Reportan baja afluencia de turismo chartero en Mazatlán por el puente vacacional

La inseguridad en las carreteras de los alrededores a Mazatlán asusta al turismo chartero, advierten prestadores de servicios turísticos. Durante el puente vacacional por el Día del Trabajo, apenas repuntó el 60 por ciento de 120 autobuses que llegan en buenos fines de semana, dijo el encargado del estacionamiento. Juan Ramos, encargado del estacionamiento donde se resguardan los autobuses fleteados, explicó que los motivos de la baja afluencia es que las afectaciones del entorno negativo de la inseguridad continúa reflejándose en la baja del turismo que contrata sus viajes por paquetes de tours o chárteres contratados con anticipación, cuando antes eran los que llenaban los fines de semana a los hoteles cercanos al malecón, de la Zona Dorada y de la parte histórica de Mazatlán.

Pero expresó que no pierde la esperanza de que esto vaya mejorando por el bien de Mazatlán y todos los sectores que se benefician de los turistas. “Pues estamos con la esperanza de que se recupere esto porque ha estado muy baja la llegada de camiones. No sé si todavía esté afectando el hecho de la violencia o todo lo que está pasando aquí alrededor y pues la gente anda media asustada y otros cancelan viajes, otros vienen, y así está, pero en realidad está muy por abajo de lo que normalmente debe de estar”. Por lo pronto, en este fin de semana largo de mayo, señaló la llegada de un 60 por ciento de la capacidad de autobuses que llenan el sitio de exclusivo de aparcamiento turistico.

“Este día, que es puente, estamos manejando un 60 por ciento todavía. Esperamos que en el transcurso del día o mañana sábado se active de perdida al 80, 90 por ciento. No perdemos la fe”. Ramos, quien tiene años viendo cómo cambiaron negativamente los periodos vacacionales, a partir del periodo de violencia que vive Sinaloa y por lo que Mazatlán no ha podido recuperar la afluencia, lamentó que ni en Semana Santa pudo repuntar.