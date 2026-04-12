$!Reportan bajas ventas de pescado en Playa Norte pese a temporada vacacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de que Mazatlán tuvo una Semana Santa y Semana de la Moto con gran afluencia de visitantes, en el embarcadero de Playa Norte los comerciantes reportan un periodo vacacional con pocas ventas de pescado, que se sigue reduciendo al turismo nacional. Mary Flores Galindo, presidenta de los comerciantes de Playa Norte, explicó que la situación continúa siendo crítica con las ventas, ya que es muy poca la gente que acude a comprar a comparación de otros años, donde los mismos bañistas adquirían su pescado y ahí mismo el comerciante lo freía. “Está solo, la verdad, no hubo nada. La semana pasada vendimos el viernes y sábado nomás, y ya después no hubo nada. Así como verán, así sigue playa sola. A mí me da tristeza ver mi playa sola, porque tengo 46 años aquí y antes siempre terminaba lleno por todos; se llenaba la playa y ahora nada. Ni pregunta la gente ni nada, ni porque vendemos pescado frito ni nada”, explicó.





La comerciante indicó que actualmente las capturas más recurrentes en el mar son la corvina, mojarra y cabrilla, que son peces adaptados a estas temperaturas del mar y se usan mucho para platillos como ceviche, pescado fritos, filetes preparados y otros manjares típicos de la gastronomía mazatleca. Mary compartió que los precios de estas especies se mantienen desde hace meses, con un monto entre los 70 y 80 pesos por kilo; además de que son descamados sin costo ahí mismo antes de comprarlos, por lo que cada pescado se entrega limpio y listo para cocinar. Señaló además que durante la Semana de la Moto tampoco hubo mucho acercamiento con los bikers que visitan el puerto, pues es un mercado que consume otro tipo de alimentos y mariscos como el camarón.



