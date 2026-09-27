Reportan capturas de camarón en el norte y centro de Sinaloa mientras que el sur enfrenta escasez

La temporada de pesca de camarón ribereño en Sinaloa inició con diferencias en los volúmenes de captura y las tallas entre las regiones de la entidad, con reportes de producción en zonas del norte y centro, mientras que en el sur prevalece la falta de producto de tamaño comercial.

Así lo informó Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura estatal, quien señaló que dicho panorama ha limitado la actividad en distintas comunidades pesqueras de la entidad.

Guerra Mena destacó que, mientras algunas embarcaciones han logrado obtener camarón, especialmente en la zona norte y centro del estado, en sitios como Rosario y Escuinapa, los pescadores enfrentan dificultades para iniciar las capturas o comercializar lo que extraen, como en Navolato.

“Esta temporada en el sur no arrancaron. Realmente Rosario y Escuinapa no salieron, pero , sí arrancaron en el sur de Mazatlán, en El Ostial, en esa parte sí, y posiblemente en Los Pozos”, comentó.

“Así como piden las vedas regionalizadas, ahorita la captura también está muy regionalizada, porque pues en el norte sí hay, en el centro no tanto, y pues en el sur no hay, no hay ni tallas ni producción”, agregó.

Entre los lugares donde se ha reportado actividad, la funcionaria mencionó El Colorado, en el norte del estado, así como Navolato, aunque señaló que los primeros días de pesca tuvieron mejores resultados.

“Sí nos reportan que están sacando camarón en el norte, en el Colorado, esa parte se está sacando, y también hay reportes de aquí en Navolato. Los primeros días sí estuvieron mejor, pero sabemos que la pesca es así, que los primeros días la marea se va y regresa”, declaró.

Además de las diferencias en la disponibilidad del recurso, la secretaria señaló que las tallas pequeñas representan una dificultad para su venta, particularmente en Juan José Ríos, donde los propios pescadores han reportado que no les reciben el camarón por no resultar redituable.

“Juan José Ríos es una talla muy pequeña, mucho muy pequeña, y por declaraciones de la misma gente de ahí, pues no les están recibiendo porque no es redituable”, manifestó.

En lo que respecta al precio de comercialización, Guerra Mena indicó no tener conocimiento de que se hubiera alcanzado un acuerdo, en un contexto en el que diversos sitios pesqueros todavía no registraban actividad.

“El precio todavía no sé que hayan llegado a un acuerdo, porque hay muchos sitios que no han estado pescando”, señaló.

Ante los resultados del arranque ribereño, Guerra Mena expresó su expectativa de que la flota de altamar encuentre mejores condiciones de captura a partir del 7 de octubre, fecha que, según explicó, se acordó con base en la propuesta del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables.

“Pues es que si el camarón no está aquí (en la pesca ribereña), debe de estar allá, esperemos que esté allá. Siempre esperamos que les vaya bien, que los barcos que tengan una salida, tengan una segunda salida”, dijo.

La titular de pesca reconoció que los armadores enfrentan un escenario económico complicado por el costo del diésel marino, las necesidades de financiamiento y los recursos que deben invertir para preparar cada embarcación, sin tener certeza de que las capturas permitan recuperar ese gasto.

“Ayer expusieron su problemática, el alto costo del diésel marino, los financiamientos, el avituallamiento de una embarcación es carísimo. Un millón y medio ellos pusieron en la mesa para sacar un solo barco y sin saber si vas a encontrar el camarón suficiente para que sea redituable y sea rentable la actividad”, manifestó.

Finalmente, Guerra Mena expresó su confianza en que las previsiones que sustentaron la fecha de apertura se traduzcan en una buena temporada para el sector de altamar y permitan que las embarcaciones mantengan sus operaciones después del primer viaje.