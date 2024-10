“Te puedo decir que nos ha ido bien, porque hasta ahorita no ha habido tanto desastre aquí, bueno, sí ha habido, pero menos, la ola de violencia que ha habido por el lado de Culiacán y todos los municipios alrededor de Culiacán, pero sí hay que decir también que nos ha bajado un poco el tema de producto, porque todos los suministros de aquí de Mazatlán dependen mucho del lado de Culiacán, en lo que comprende a la alquimia, las carnes y todo eso que nos surten”, dijo Jorge López.

El carnicero mencionó que la escasez de algunas carnes se debe principalmente al cierre de carreteras que estos grupos delictivos hacen, y que pone en alerta a los transportistas a tal grado de que las entregas se retrasan hasta días, lo que origina que acá en Mazatlán los locales no tengan a la venta todo lo que el cliente busca.

“El producto se nos ha escaseado por los cierres de carretera que ha habido continuamente; no llega el producto sino es que se retarda, ya que generalmente se retarda más de un día, dos días más para que llegue el producto con los clientes, además un poco en cuestión de la venta de que negamos el producto porque no lo tenemos aún, y si no lo tenemos ahí baja la venta y todo”.

López añade que la baja afluencia de clientes comenzó este mismo mes, ya que en agosto las cosas estaban normales y salía; sin embargo, ya en septiembre cambió todo y afirma que ellos mismos se dieron cuenta con los turistas que ya no estaban llegando como generalmente lo hacían.

“Igual se ha visto un poco menos la gente por aquí, la afluencia baja de compradores. En agosto la venta estuvo normal, gracias a Dios, era poco pero seguro, pero se mantenía, hasta que llegó este mes y la situación que hay”.

“Se ha visto un poco menos turismo, la verdad sí, porque ya ves que el turismo viene mucho de acá del norte, Durango y esos lados, pero al menos este fin de semana y el otro no bajó tanto la visita, se mantuvo normal, puede ser que es normal en estas fechas por ser provincia, pero aquí nos mantuvimos todavía”.

Otras carnicerías del mercado Pino Suárez también comentaron que ellos no se surten esencialmente de Culiacán, por lo que no han sufrido nada de escasez, aunque sí señalaron que la gente ya casi no viene a los locales por miedo a que pueda pasar algo, por lo que el mercado cada vez se ve con menos visitantes incluso en quincenas o fines de semana.