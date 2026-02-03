$!Reportan ‘casi al tope’ reservas en hoteles y restaurantes de Olas Altas, previo al Carnaval de Mazatlán

Casi al tope reportan las reservas en hoteles y restaurantes icónicos de la zona carnavalera de Olas Altas, en Mazatlán.
Los días más solicitados son el sábado por el combate naval, el lunes de baile grupero y el martes del desfile.
Tras un recorrido realizado por Noroeste entre los negocios del ramo hotelero y restaurantero, con más de 60 años viviendo los festejos carnavaleros de Mazatlán, se reportaron listos para la nueva edición 2026 “Arriba la Tambora”, y con gran sorpresa ven el entusiasmo de la gente local, extranjeros y regionales por disfrutar de los festejos en esa parte de la ciudad.
Cinthya Acosta Covarrubias, gerente del Hotel Siesta de Mazatlán, destacó tratarse de ser privilegiados por estar ubicados en el corazón de la zona carnavalera más grande de la ciudad y con mayor concentración de personas, y por lo mismo ha sido testigo de más de la mitad de los festejos centenarios.
“Estamos ubicados en el principal lugar en donde se lleva a cabo el carnaval. Año con año tenemos ofreciendo servicios desde 1952 y pues por consecuencia ha sido este sitio ha sido testigo de una gran parte de los carnavales realizados”, sostuvo.
El Siesta es un hotel pequeño de 58 habitaciones, la mayoría de estas con vista al mar y que ya solo tiene cinco habitaciones disponibles. “Obviamente ahorita ya tenemos casi toda las habitaciones ocupadas, las de vista al mar ya no tenemos disponibilidad más”, comentó.
Al ser un lugar histórico, dijo que a diferencia de otros lugares, le dan preferencia a los clientes locales asiduos para reservar y luego a quienes vienen de fuera.
“Buscamos mejorar el servicio para nuestros clientes. Tenemos muchos clientes foráneos que vienen a la fiesta cada año y el cliente que más busca cuartos con vistas al mar, por lo general, siempre es el local que le gusta venir a la fiesta y disfrutarlo desde los balcones. Son los primeros que apartan”.
“Sí, de hecho año con año se les da prioridad a ellos porque hay gente que tiene hasta 18 a 20 años reservando la habitación. Entonces por su fidelidad y constancia pues sí les damos ese detallito de la prioridad para las vistas al mar”, agregó.
Resaltó que muchos de ellos son artistas, otros familiares de artistas y también empresarios de Mazatlán.
“Sí, recibimos artistas y no nada más en el carnaval, la verdad nosotros también recibíamos en su momento al señor Gonzalo Vega, cuando venía a hacer ‘La Señora Presidenta’ y fueron muchos años, aquí llegaba con nosotros por la cercanía con el Teatro Ángela Peralta”.
“Al igual en carnaval, muchos artistas invitados de los huéspedes que han venido como la Banda Recodo, Julio Preciado, Pancho Barraza. Ellos traían a muchas personas, inclusive me tocó ver a Raquel Bigorra, el vocalista Carlos Sarabia de la Banda Recodo y muchos de ellos son cantantes y actores muy reconocidos y pues si se vienen con todo y amigos para el combate naval o para el lunes que es la fiesta del concierto más grande en Olas Altas. Ese día es cuando más se llena y el martes del segundo desfile”, relató como es un hotel con mucha historia qué contar.
Admitió de la incertidumbre que genera los hechos de violencia que se registran en la ciudad, como ocurren en otros destinos, y que para el sector de servicios turísticos que dependen de la clientela que viene de fuera y de que los pobladores es importante que sepan que pueden salir a disfrutar de los diferentes eventos programados para esta zona porque se ha vuelto una zona segura, a diferencia del pasado cuando había muchos pleitos.
Destacó que afortunadamente, esta zona de Olas Altas ha sido rescatada como área histórica y ahora no solo se llena en tiempo de carnaval sino también los fines de semana.
“Sólo hubo un carnaval que no tuvimos mucha afluencia en carnaval y fue cuando lo movieron al parque Ciudades Hermanas, ahí sí no tuvimos fiesta, pero esta zona de verdad que no es nada más en carnaval, la emblemática, esta zona si tú vienes un martes hay muchísima gente viniendo a ver el atardecer, nosotros que salimos a las cinco de la tarde vemos gente que se viene con sus hijitas de playa, es una parte muy bonita, muy familiar, muy libre, puedes correr si quieres, puedes sentarte, o para fotos, para todo, no nada más carnaval, es todo el año”.
“El fin de semana está llenísimo, es impresionante de verdad, que si te vienes un lunes ves gente, o sea, sus bolitas o muchachos que vienen a los restaurantes de aquí, se cruzan a la playa, es una zona muy muy llena de vida en este periodo, en este tiempo, porque si hubo un tiempo que estuvo muy olvidada, pero ahora sí, nos han levantado muchísimo y más también cosas como la mansión del pirata, el teatro que está hermoso, con las clases y todo esto, hay mucho que hacer alrededor. Acá de este lado por la zona de Olas Altas está lo que es el Sinaloense con música en vivo de bandas, gente que le gusta comer con bandas puede ir sin problema, hay muchos localitos que nos han levantado mucho esta zona”.
Mientras que José Ángel Ledezma, gerente de Restaurant Rico’s Café, dijo que los clientes que más reservan mesas para disfrutar del Carnaval son los residentes extranjeros.
“Ya estamos listos nos están reservando para los días de carnaval. La gran mayoría son los extranjeros los que nos reservan. Les gusta sentarse y disfrutar desde aquí el combate naval, disfrutar la música en vivo y el desfile que por aquí pasa”, expresó el directivo.
Llamaron a disfrutar del carnaval de Mazatlán y se vengan a la zona de Olas Altas que al igual que el año pasado y los anteriores siempre está bien cuidada y vigilada.
Incluso este martes se observaron que técnicos colocaron más cámaras de seguridad a lo largo del tramo del Venadito hasta el Parque Ciudades Hermanas.