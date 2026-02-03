$!Reportan ‘casi al tope’ reservas en hoteles y restaurantes de Olas Altas, previo al Carnaval de Mazatlán

Casi al tope reportan las reservas en hoteles y restaurantes icónicos de la zona carnavalera de Olas Altas, en Mazatlán.

Los días más solicitados son el sábado por el combate naval, el lunes de baile grupero y el martes del desfile.

Tras un recorrido realizado por Noroeste entre los negocios del ramo hotelero y restaurantero, con más de 60 años viviendo los festejos carnavaleros de Mazatlán, se reportaron listos para la nueva edición 2026 “Arriba la Tambora”, y con gran sorpresa ven el entusiasmo de la gente local, extranjeros y regionales por disfrutar de los festejos en esa parte de la ciudad.

Cinthya Acosta Covarrubias, gerente del Hotel Siesta de Mazatlán, destacó tratarse de ser privilegiados por estar ubicados en el corazón de la zona carnavalera más grande de la ciudad y con mayor concentración de personas, y por lo mismo ha sido testigo de más de la mitad de los festejos centenarios.

“Estamos ubicados en el principal lugar en donde se lleva a cabo el carnaval. Año con año tenemos ofreciendo servicios desde 1952 y pues por consecuencia ha sido este sitio ha sido testigo de una gran parte de los carnavales realizados”, sostuvo.

El Siesta es un hotel pequeño de 58 habitaciones, la mayoría de estas con vista al mar y que ya solo tiene cinco habitaciones disponibles. “Obviamente ahorita ya tenemos casi toda las habitaciones ocupadas, las de vista al mar ya no tenemos disponibilidad más”, comentó.

Al ser un lugar histórico, dijo que a diferencia de otros lugares, le dan preferencia a los clientes locales asiduos para reservar y luego a quienes vienen de fuera.

“Buscamos mejorar el servicio para nuestros clientes. Tenemos muchos clientes foráneos que vienen a la fiesta cada año y el cliente que más busca cuartos con vistas al mar, por lo general, siempre es el local que le gusta venir a la fiesta y disfrutarlo desde los balcones. Son los primeros que apartan”.

“Sí, de hecho año con año se les da prioridad a ellos porque hay gente que tiene hasta 18 a 20 años reservando la habitación. Entonces por su fidelidad y constancia pues sí les damos ese detallito de la prioridad para las vistas al mar”, agregó.

Resaltó que muchos de ellos son artistas, otros familiares de artistas y también empresarios de Mazatlán.