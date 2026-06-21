$!Reportan comerciantes poco repunte en ventas por Día del Padre en el Centro de Mazatlán

El festejo del Día del Padre representaba un aliento para el sector comercial local, pero las ventas no subieron más allá del 15, 10 o 5 por ciento en promedio en los negocios de los giros de ropa, zapatos, desde el viernes hasta el domingo.
Y es que el comercio de la zona más activa de la ciudad, reportó ventas regulares, con incrementos de apenas 5 a 10 por ciento en comparación con días normales y, a pesar de los diversos descuentos aplicados, a diferencia de las ventas de artículos alusivos a la copa del mundial, como las jersey de la selección Mexicana y otros artículos.
De acuerdo con los propietarios de comercios de ropa, zapaterías establecidos, la venta en línea o por plataformas le ganó mucho terreno con paquetes de regalos sorpresa o de artículos alusivos al mundial, como platicó Hilario Lizárraga que vende ropa para caballero y jóvenes.
“No nos sorprendimos, la venta fue lo normal de la semana. No fue lo esperado, a pesar de que ya llevamos más de dos años así a la baja con esta fecha en específico”.
Las aplicaciones de entrega a domicilio como en Mercado Libre que pusieron muchas ofertas alusivas a la fecha desde el 15 hasta 40 por ciento de descuento, o los supermercados realizaron combos para compartir con hamburguesas, pizzas y botanas.
Por las plazas comerciales, la compra de última hora para festejar a papá se dio sin muchas cifras de diferencia a favor del año pasado, coincidieron empleados.
Incluso, señalaron que hubo más venta cuando inició el mundial en camisetas, tenis, cachuchas, y artículos relacionados con el festejo.