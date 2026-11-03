Reportan como estable a policía agredido a balazos en Mazatlán; analizan reforzar seguridad de los elementos

Como estable fue reportado el estado de salud del policía municipal agredido a balazos, la tarde del lunes, cuando iba llegando a su domicilio en la colonia Valles del Ejido, y se analiza reforzar la seguridad de los elementos policiales, manifestaron la Alcaldesa y el titular de la SSPM de Mazatlán.

“Me gustaría comunicarles que el elemento de Seguridad Pública se encuentra estable, afortunadamente, está recibiendo atención médica”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez este martes al encabezar la primera conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que puso en marcha el Gobierno Municipal este 3 de noviembre y se realizará cada martes.

“En cuanto a los motivos o digamos las circunstancias, es la Fiscalía la que determinará cuáles son las causas de eso y se abrirá la carpeta de investigación para darle seguimiento al mismo”.

Como se informó públicamente en su momento, la tarde del lunes 2 de noviembre, el policía activo Jorge “N” iba llegando a su domicilio en la Colonia Valles del Ejido, al norte de esta ciudad, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes lo hirieron a balazos en una de sus piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

La Presidenta Municipal también expresó que siempre se hacen estudios de control y confianza a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para determinar si incurren en alguna irregularidad.

Por su parte el titular de la SSPM, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, manifestó que por la problemática de seguridad que se presente en Mazatlán hasta el momento no se tiene algún caso en que algún policía haya querido desertar o darse de baja de dicha corporación.

“Si los policías han pensado desertar o irse de la corporación hasta ahorita no tenemos ningún caso de esos, sí hemos tenido algunas agresiones a los policías, en lo que a mí respecta, al momento de preguntarles a los compañeros si han tenido alguna amenaza me han contestado que no, que desconocen y que no tienen ningún problema”, añadió Jacobo Guerrero.

“Entonces esos casos se están investigando por parte de las fiscalías, que viene siendo una carpeta de investigación, y realmente nosotros la responsabilidad que tenemos, yo como autoridad y representante de la corporación, pues es brindarle seguridad a esos elementos, darles la seguridad para ellos mismos reforzarlos, incluso tener el acercamiento con ellos en sus domicilios y estar pendiente de ellos para que no vuelva a ocurrir algún incidente de un agravio”.

Precisó que en casos muy especiales, cuando un elemento tiene una agresión, se le autoriza la portación de su arma para que tenga una defensa inmediata y se le realiza constante monitoreo por parte de sus demás compañeros de la corporación.