Reportan crecimiento del 12% en conectividad y ocupación hotelera en Mazatlán

Mazatlán ha crecido un 12 por ciento en conectividad y cuartos ocupados a pesar de las condiciones adversas y la hotelería prevé una buena temporada invernal.

Y es que a pesar de la crisis de inseguridad creció la demanda del destino de dos dígitos, según las mayoristas Expedia, Despegar, PressTravel y Booking en el mercado internacionales, tanto en el número de visitantes y cuartos noche ocupados.

José Gámez Valle, directivo de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles, destacó los indicadores alentadores ventilados dentro de la Fiesta Amigos 2025 en Mazatlán.

“Esta fue una muy buena Fiesta Amigos por las condiciones actuales del destino. Las top producers tienen crecimientos para el destino y son a doble dígito del destino”, dijo.

Gámez Valle señaló que el número de participantes en el evento fue bueno por la representación de que cada agencia sí vino, solo que esta vez fueron comitivas más chicas.

“Bien estuvo la Fiesta pero en el número de participantes fue menor, pero en el número de socios comerciales son las mismas”, indicó.