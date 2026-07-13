Reportan de ocupación hotelera en Mazatlán del 80% durante el fin de semana

Una ocupación hotelera del 80 por ciento registró Mazatlán el pasado fin de semana y las carreteras que conducen a este puerto cuentan con seguridad, manifestaron la Alcaldesa provisional y el Secretario del Ayuntamiento, Minerva Osuna Zavala y Moisés Ríos Pérez.

“La semana pasada escuché al licenciado Mangurt (José Antonio Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas) que decía que él tenía un escenario del 75 por ciento y ayer me estaba diciendo el licenciado Alí Zamudio, de Sedectur (Secretario de Desarrollo Económico y Turismo) que fue un 80 por ciento, entonces sí ha estado lleno Mazatlán”, expresó Osuna Zavala.

Dijo no tener a la mano la cantidad de turistas que visitaron Mazatlán el pasado fin de semana, pero sí se darán a conocer los datos duros para que la gente tenga confianza en el destino.

Junto con Ríos Pérez expresó que las carreteras que conducen a Mazatlán están muy bien en materia de seguridad, aunque el domingo se registró un accidente múltiple en la carretera Tepic-Guadalajara, entre Nayarit y Jalisco, que dejó 10 personas muertas y al menos 10 heridas, por lo que dicha vialidad fue cerrada a la circulación vehicular para que se atendiera el percance.

“Finalmente aunque haya sido en aquella parte cualquier vialidad nos urge que se esté atendiendo rápido porque también viene la gente (de esos lugares), pero fue en inmediaciones de Guadalajara y Tepic donde provocaron algún accidente”, expresó Ríos Pérez.

La Presidenta Municipal también hizo un llamado a los bañistas para que tengan mucho cuidado al meterse al mar, respeten los banderines y no se acerquen a zonas rocosas para evitar que las olas los estrellen contra las piedras.

“Que tengan mucho cuidado los visitantes, yo sé que mucha gente no viene de lugares de mar, pero recomendarles que el mar no es como una alberca, el mar sí tiene fuerza, está vivo y recomendarles nada más que sean muy cuidadosos, pero sobre todo que observen las banderas, que son las recomendaciones que tenemos por los salvavidas en la costa, si ellos ven banderas rojas quiere decir que no se pueden acercar al agua”, expresó.

“Y a lo mejor pueden estar con su cubetita los niños ahí en la orillita, pero no meterse porque el mar sí tiene una fuerza tremenda, hemos tenido mar de fondo también, entonces nada más que se fijen en las indicaciones que están con los salvavidas, los salvavidas están muy atentos de todos, yo vi en el rescate ese (de un niño en Playa Norte) y la verdad que sí estuvieron muy, muy atentos y gracias a Dios salió el niño bien y que no se peguen a las piedras porque luego el mar agarra el cuerpo y lo azota contra las piedras”.