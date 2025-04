$!Reportan elecciones tranquilas en proceso de la UAS en el sur de Sinaloa, pero hay señalamientos

“En primer lugar no hay mamparas que garanticen la secrecía del voto, en segundo lugar hay escuelas donde no se está permitiendo que el estudiante vote en su aula, lo están llevando a una urna fija, las boletas, parece ser, no todas tienen folio, no hay un control de las boletas en las que se va emitir el voto, hay una ausencia de estudiantes, por ejemplo en Facimar está prácticamente sólo, sacaron a los estudiantes con pretexto de asistir a prácticas de campo y las aulas están vacías, no hay votaciones en Facimar”.

Tras la jornada de votaciones, las respectiva documentación se irá concentrando en las sedes de las comisiones Electorales en cada Unidad Regional y posteriormente en la sede central y será el viernes 11 del presente mes cuando dicha Comisión entregará los resultados al Consejo Universitario sobre quién resulte electo para ser el próximo rector o rectora de la UAS para el periodo 2025-2029.