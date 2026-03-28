Reportan empresarias caída de hasta el 50% en ventas por inseguridad en Mazatlán

MAZATLÁN._ La inseguridad y la percepción negativa del destino turístico ha impactado de manera directa en la actividad económica de mujeres empresarias en Mazatlán, especialmente en el sector restaurantero, donde se reportan caídas de hasta el 50 por ciento en ventas, según lo señaló Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.

Catalina Araceli Castañeda Estrada, presidenta de esta asociación, expresó que uno de los principales factores que ha influido en esta situación es la difusión de hechos de violencia, lo que inhibe la llegada de visitantes y limita la movilidad de la propia población local, afectando sobre todo los horarios vespertinos y nocturnos.

Castañeda Estrada comentó que, en el caso de los restaurantes, la baja afluencia de clientes por las tardes y noches ha obligado a algunos negocios a reducir horarios o incluso cerrar de manera temporal o definitiva.

“La inseguridad sí nos ha afectado, sobre todo a los negocios como los restaurantes, donde se ha visto una disminución importante en la afluencia de clientes, donde las ventas han bajado entre un 40 y un 50 por ciento, principalmente en los horarios de la tarde y noche, cuando la gente ya no sale”, comentó.

“Hay negocios que se han visto obligados a reducir horarios o incluso cerrar, porque simplemente ya no tienen ventas suficientes para sostenerse”.

La representante de las mujeres empresarias señaló que la caída de ingresos se ha visto reflejada en aquellos giros que dependen directamente del flujo turístico y del consumo fuera del hogar.

Sin embargo, mencionó que durante periodos vacacionales, como Semana Santa, se registra una recuperación importante, lo que genera expectativas positivas para las próximas temporadas altas.

En lo que respecta al comportamiento del consumo, destacó que, a pesar de la situación económica que se vive en el puerto, algunos sectores mantienen estabilidad, como el de productos relacionados con la salud, el bienestar y la estética, donde la demanda continúa activa, principalmente entre mujeres.

En contraste, señaló que rubros como los seguros presentan menor dinamismo, ya que muchas personas priorizan gastos inmediatos sobre la previsión a largo plazo.

Por otro lado, declaró que la participación femenina en el sector empresarial tiene una estimación de que alrededor del 20 por ciento de los negocios en el ramo restaurantero están encabezados por mujeres, lo que refleja un avance, aún con margen de crecimiento.

En este contexto, Castañeda Estrada comentó la importancia del papel que tiene Empresarias Ejecutivas de Sinaloa como un red de apoyo, pues esta impulsa el desarrollo de sus integrantes mediante capacitaciones, asesoría y generación de sinergias entre empresarias consolidadas y emprendedoras.

“Nosotras como asociación buscamos apoyarnos entre todas, generar sinergias y fortalecer a quienes van empezando, para que puedan sostener sus negocios. No solo se trata de conocimientos empresariales, sino de un crecimiento integral, donde la mujer se reconozca, fortalezca su autoestima y su capacidad de liderazgo”, declaró.

“Es importante que las emprendedoras se formalicen, porque eso les permite acceder a apoyos, financiamiento y crecer dentro del marco legal”.

Además, reconoció que las mujeres empresarias enfrentan retos adicionales relacionados con la seguridad, como el acoso y la extorsión, problemáticas que pueden tener incluso componentes de violencia de género.

A esto, señaló que se le debe sumar las brechas estructurales que aún persisten, como la desigualdad salarial y la falta de oportunidades equitativas, así como la carga de trabajo doméstico no remunerado que recae mayoritariamente en las mujeres.

“Las mujeres empresarias enfrentan retos adicionales, como el acoso o la extorsión, que en muchos casos tiene incluso un componente de violencia de género. Aunque hemos avanzado mucho en el ámbito empresarial, todavía existen brechas importantes, como la desigualdad salarial y la falta de oportunidades”, dijo.

Finalmente, Castañeda Estrada mencionó que, a pesar de los desafíos, las mujeres han logrado avanzar de manera significativa en el ámbito empresarial, impulsadas por una mayor preparación académica y una creciente participación en la vida económica.

En este sentido, señaló que el reto actual es continuar trabajando hacia una verdadera igualdad de condiciones, donde se reconozca plenamente el aporte de las mujeres en el desarrollo económico y social, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, considerado uno de los pilares del País.