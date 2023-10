Pero al llegar al puerto se llevaron una amarga sorpresa. Las vacaciones estaban programadas para este fin de semana en este puerto, a partir del pasado 19 de octubre pero al llegar al hotel se encontraron con que no existían sus reservaciones.

Así también sostuvo que los afectados fueron alrededor de 118 personas, a quienes se les prometió que se hospedarían en 42 habitaciones que supuestamente se tenían pagadas en un hotel de Mazatlán.

”Llegamos y resulta que no teníamos habitaciones, que no estaban reservadas, no hubo”, argumentó.

Así también, narró que desde la salida hubo irregularidades pues se hizo un alto en la ciudad de Sahuayo al no liquidarse el pago de los camiones, y para no perder el paseo los pasajeros acordaron cooperar 300 pesos juntando la cantidad de 40 mil pesos y recibir el reembolso al llegar al destino.

Tras percatarse que en el hotel tan sólo había cuatro reservaciones por una noche se generó la molestia de los visitantes por lo que se requirió la intervención de las autoridades policiacas.

Luego de la detención de la persona responsable, identificada como Perla, pudieron recuperar parte de su dinero para poder pagar hoteles económicos y que permanecieran los camiones para poder regresar este domingo.

Se indicó que han vivido la solidaridad de algunas personas ya que la mayoría venía sin dinero al pagar un paquete todo incluido.