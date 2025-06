Reportan estable a policía municipal herido la noche del domingo en Mazatlán

En terapia intensiva y estable de salud se encuentra el policía municipal herido cerca de la medianoche del domingo en el Centro de la Ciudad en un ataque a balazos que dejó a otra persona sin vida, pero no se tiene claro el móvil de la agresión, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

”Es un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública el herido, se encuentra ahorita en terapia intensiva, con un estado estable hasta el momento, afortunadamente, una lesión al parecer en el estómago, de la persona fallecida no tenemos mayores datos, ya la Fiscalía (General del Estado) se encuentra realizando esas labores (de investigación)”, añadió Barrón Valdez.

Agregó que no se tiene información de si la persona que perdió la vida en esa agresión a balazos es policía activo o ex policía porque no se tiene ese dato ya que no ha sido identificada, solamente el policía herido, quien tiene poco tiempo en la SSPM ya que es joven, de cerca de 24 a 25 años,

Cerca de las 23:45 horas del domingo tanto la persona sin vida como la que resultó herida se encontraban platicando entre las calles José María Canizález y Virgilio Uribe, a un costado del templo de San José, en el Centro de la Ciudad, cuando fueron atacados a balazos.

Uno de los agredidos perdió la vida en el lugar, mientras que el policía municipal, que se encontraba franco o en su día de descanso, con una herida de bala en el abdomen se retiró del lugar en una motocicleta para huir de la agresión, hasta la Plazuela de los Leones, donde fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.

Barrón Valdez dijo que no está muy claro el móvil porque el policía herido no pudo dar mucha información por el estado en que se encontraba, pero reiteró que personal de la FGE se encuentra realizando las diligencias para esclarecer estos hechos.

”Se encuentra en la investigación, no tenemos muy claro porque no pudo dar mucha información por el estado en que se encontraba, la Fiscalía se encuentra realizando esas diligencias para esclarecer si fue una cuestión directa, se manejan muchas versiones, pero yo no las puedo mencionar por el hecho de como no tenemos mayores datos nosotros como Policía Preventiva Municipal pues no puedo ahondar mucho en el tema”, continuó Barrón Valdez.

”Existe la probabilidad (de que se pudiera tratar de un robo o intento de robo de una motocicleta en contra de los agredidos), pero no puedo adelantarme a los hechos para no entorpecer también la investigación, estaba franco, estaba de descanso”.

Reiteró que es la Fiscalía estatal las que realiza las investigaciones y en el caso de la SSPM lo que le está dando seguimiento es a la atención médica de manera inmediata al policía en un nosocomio donde le pueden dar la atención especializada, ya que al parecer presentó un impacto de bala en el estómago.

Ante el asesinato de al menos cuatro personas en los últimos ocho días y los al menos cinco ataques a balazos contra personas que se encontraban en motocicletas o a pie en distintos puntos de la ciudad y que dejaron algunas personas heriads, el titular de la SSPM descartó que se haya relajado la seguridad en Mazatlán.

”Relajar no, son cuestiones que se presentan, son ataques directos los que se han dado, los hemos atendido de manera muy inmediata y coordinada sobre todo, que es lo más importante, se ha atendido, identificado de algunas zonas, los patrullajes así se realizan, la Unidad de Análisis, de Inteligencia trabaja así, nos apoya con esa parte, con identificar cada una de las zonas para nosotros realizar mayores operativos en esa zona”, agregó.

Al identificar esas zonas se va atendiendo, se instalan puntos de seguridad, se pide a la población que ayude con esa parte y acceda a estas revisiones que a final de cuentas son para bien de todos, se hacen de manera muy respetuosa, se atienden siempre respetando los derechos humanos de cada persona, continuó el SSPM.

Reiteró que la información del anuncio reciente de la llegada de mil 200 elementos más del Ejército Mexicano y 400 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la seguridad en Sinaloa la tiene la autoridad federal y en su caso no interviene directamente con el número de elementos que se destinan a Mazatlán.

”Pero sí tenemos esas coordinaciones interinstitucionales y se materializan en el operativo, las pueden observar, algunos puntos de observación que se han instalado”, dijo,

Ante la proximidad del periodo vacacional de verano dijo que siempre se elabora un Plan Operativo para cada evento que se realiza en Mazatlán como en Semana Santa, Carnaval, también se realiza en este caso.

”Es un operativo bastante largo, son casi dos meses de vacaciones, vamos a estar muy pendientes para evitar cualquier situación, los tres niveles, siempre va ser coordinado, es coordinado aquí en Mazatlán, nosotros tenemos una excelente coordinación con las autoridades y un apoyo”.

También manifestó que el caso del elemento de la Policía de Tránsito Municipal del que se desconoce su paradero desde finales de abril pasado se encuentra en investigación y no puede dar mayores datos, lo atiende directamente la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.