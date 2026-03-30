$!Reportan estable y sin lesiones de importancia a primer minero rescatado en Rosario

Luego de su rescate en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, durante la madrugada de este lunes, así como su posterior traslado al Hospital General “Martiniano Carvajal” de Mazatlán, encargados reportan que el minero se encuentra en condición estable, consciente y sin lesiones de importancia que pongan en riesgo su vida.
Lo anterior lo confirmó el Subdirector Médico del Hospital, César Tonatiuh Rocha Puente, quien contó que el hombre, de nombre José Alejandro Cástulo, de 44 años, recibió hidratación debido a que llegó un poco desorientado.
Por lo tanto, aún se mantiene en observación al cuidado de un familiar.
“A su llegada de este paciente llegó con una ligera desorientación, sin embargo, ya ahorita, posterior a la hidratación que se le inició, el paciente ya está consciente, orientado, asintomático, trae ahí ligeras escoriaciones en las piernas, en los brazos, pero hasta ahorita ninguna lesión de importancia que ponga en riesgo su vida”, declaró Rocha Puente.
“Está estable, está consciente, contento de ya estar fuera de ese problema. Entonces, estamos completando estudios de laboratorio y en observación y más que nada, la hidratación que es el problema principal que se detectó, que estaba deshidratado”.
Reiteró que el minero estará recibiendo toda la atención necesaria para su recuperación, mientras que se mantendrán evaluando la situación en caso de que haya más rescates en la siguientes horas, pues afirma que existe una buena coordinación y diálogo entre los cuerpos rescatistas, las autoridades y el personal médico del Hospital General.
“Sí existe la coordinación adecuada entre nosotros. En cuanto se supo de este paciente, se nos informó que venían para acá y se dio la atención necesaria”, añadió.
Pese a que ya están en marcha los días de Semana Santa, mencionó que en el Hospital General las actividades se estarán dando mediante un rol especial para garantizar que se siga brindando atención de forma adecuada y de calidad a los pacientes.