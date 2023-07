El lamentable suceso provocó que los lugares en donde se presentaban fallas con los elevadores pararan su operación para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo necesario, ese fue el caso de los elevadores.

Derechohabientes de la institución de salud en Mazatlán, reportaron que los días posteriores al accidente de Aitana, se restringió el uso de los elevadores, al parecer con el argumento de que se les estaban realizando trabajos de reparación y mantenimiento.

Sin embargo, aunque actualmente dos de los tres elevadores ya pueden ser usados por los usuarios que lo requieran, aun siguen presentando fallas, así lo confirmó personal que labora en el lugar.

Según la información proporcionada, uno de estos sistemas se descontrola y comienza a subir y bajar sin parar y de manera alternante, a veces uno si funciona y el otro no, lo que da a ver el peligro latente que existe ante los fallas que presentan, lo cual podría poner en riesgo a los usuarios, incluyendo al personal de salud que labora en este hospital.

Estos elevadores dan a la planta baja, pero solo por área de ambulancias, pero no por el frente, por lo que muchos adultos mayores tienen que subir con dificultad varios escalones

“Nombre cuando no sirven es una batalla, porque a veces sirve uno, a veces dos y yo tengo mala a mi hija, vengo diario y si nomas hay uno, se llena y tarda para desocuparse, a veces se sube mucha gente y yo no me subo, me da miedo que ya no jale”, comentó la señora Guadalupe, quien tiene casi una semana utilizando el servicio.

“Ojala que se pongan las pilas y que de verdad los arreglen, porque es una batalla, además de peligroso”, hizo el llamado a la parte responsable.

Trabajadores del mismo IMSS, que pidieron anonimato por temor a represalías, aseguraron que los elevadores a cada rato presentan fallas y los jefes ya lo saben, incluso hubo días en que los cerraron y les colocaron una x grande con cinta para alertar de que no se podían utilizar.

Los trabajadores pidieron precaución a quien los vaya a utilizar.