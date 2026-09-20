$!Reportan fuga de agua cerca de la Secundaria General 3, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una fuga de agua que brota del suelo y permanece estancada desde hace varios días fue reportada sobre la Calle Francisco Solís, a un costado del canal y cerca de la Secundaria General 3 “Genaro Estrada”. El punto donde se observa el brote se encuentra entre la Calle Bicentenario y la Avenida La Marina, en una zona de constante circulación vehicular y cercana al plantel educativo. Aunque a simple vista el agua no aparenta ser de drenaje, el tiempo que lleva estancada ha provocado la acumulación de lama en el área, lo que genera condiciones insalubres y preocupa a quienes transitan por el sector.







La zona donde brota el agua también presenta un hundimiento visible, mientras que el líquido corre hacia un costado de la vialidad, situación que, de acuerdo con lo observado, también ha contribuido al deterioro y agrietamiento de parte de la superficie. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo lleva la fuga, aunque la presencia de lama y el estancamiento del agua hacen suponer que el problema no es reciente.







