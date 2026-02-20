$!Reportan incremento del 70% de ventas en puestos de ‘changueras’ en Mazatlán durante Carnaval

Debido a la afluencia de visitantes que registró Mazatlán durante los festejos del Carnaval, las ventas en los negocios de camarón de las “changueras” aumentaron hasta un 70 por ciento en comparación a otras fechas, indicó Norma Leticia Beltrán Flores, líder de la Unión de Camaroneras. Señaló que nuevamente el turismo nacional fue el mayor cliente durante esta temporada, ya que no se vio a visitantes extranjero. En tanto, tras los días de fiesta la venta de camarón se quedó en un 40 por ciento gracias a las personas que no dejan de comprar los fines de semana.





“Pues mira, la venta del Carnaval nos pusimos como en un 70 por ciento arriba; tuvimos muy poco turismo foráneo, nacional más que nada sí, pero sí subió un aumento un poquito la venta. Ahorita ya quedamos a un 40 por ciento, ya está más tranquilo. Esperemos que la gente agarre confianza y empiece a venir los fines de semana, para esperar hasta que llegue Semana Santa”, expuso Beltrán Flores. Mencionó que durante el Carnaval los días con más venta fueron principalmente el domingo del primer desfile, que es cuando la gente gusta de comprar mariscos para ir a ver el recorrido, así como el lunes o martes, cuando la gente ya se va de la ciudad y compra el camarón para llevarlo a sus hogares.







Asimismo, indicó que entre el marisco más solicitado con las “changueras” fue el camarón en sus distintos tamaños, el cual se puede preparar para cocer, cocinar y empanizar; mientras que también se tuvo una buena de pulpo que sirve para acompañar los ceviches o preparar alguna manjar de comida caliente. Destacó que al entrar la Cuaresma, el mercado de las “changueras” ya tiene en venta los pescados y demás alimentos que más se solicitan en estas semanas, mismas que serán un parteaguas para saber cómo estará la Semana Santa.



