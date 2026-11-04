Reportan inicio sin inconformidades de restricción en uso de celulares en escuelas del sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ Ningún tipo de quejas o reportes de inconformidad se han recibido en planteles de Mazatlán, Concordia y San Ignacio, durante las primeras jornadas de aplicación de la restricción del uso de celulares en escuelas de educación básica, informó el Departamento de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la Zona Sur.

José Juan Rendón Gómez, jefe de la dependencia en dicha región, señaló además que hasta el momento tampoco se han reportado conflictos relacionados con el cumplimiento de esta disposición que se implementa tanto en clases como en el horario de recreo.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna inconformidad. Por lo tanto, como que si se ha acatado la indicación de este acuerdo de no usar teléfonos celulares, dispositivos inteligentes ni aparatos electrónicos”, comentó.

Esta restricción entró en vigor el martes 3 de noviembre en Sinaloa y abarca escuelas de preescolar, primaria y secundaria, con el propósito de reducir las distracciones durante el aprendizaje y favorecer otras actividades durante los descansos.

En este sentido, Rendón Gómez explicó que corresponde a cada plantel determinar la forma en que aplicará la medida, donde los estudiantes pueden llevar el teléfono dentro de su mochila, pero deberán mantenerlo apagado y abstenerse de utilizarlo durante la jornada escolar.

“En el proceso de todas las clases no tiene por qué utilizar el celular, ningún aparato electrónico, por lo que el menor lo puede llevar en su mochila, pero no lo puede usar en todo el tiempo del aprendizaje”, declaró.

Previamente, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, explicó que entre las opciones de aplicación se encuentran mantener los dispositivos apagados dentro de las mochilas o dejarlos bajo resguardo del personal escolar hasta la salida.

Rendón Gómez precisó que la disposición contempla excepciones para estudiantes que, por condiciones de salud, discapacidad o necesidades de inclusión, requieran tener acceso al dispositivo para comunicarse con sus padres.

Además, mencionó que también se permite su utilización cuando exista una finalidad pedagógica relacionada con la enseñanza y el aprendizaje, bajo supervisión de los docentes.

En lo que respecta a la comunicación entre las familias y los alumnos ante alguna emergencia, el jefe del Departamento de Servicios Regionales en el sur, indicó que el contacto puede establecerse mediante el personal escolar, considerando las excepciones previstas para quienes requieren acceso directo al teléfono por alguna condición particular.

Asimismo, señaló que la ausencia de quejas durante estas primeras jornadas deberá acompañarse de seguimiento por parte de docentes y directivos, para verificar que la restricción continúe cumpliéndose.

“Por lo pronto, no hemos tenido ninguna queja hasta el día de hoy, pero habría que ver, muchas veces se confía y otra vez comienzan a usarlo”.

Por tal motivo, el funcionario añadió que si un docente detecta a un estudiante utilizando el celular durante las clases o el recreo, deberá informar a las autoridades del plantel para que intervengan y le llamen la atención.

Además, explicó que durante los descansos se busca que los alumnos participen en actividades deportivas, juegos de mesa u otras formas de convivencia, en lugar de permanecer concentrados en redes sociales.

“En el tiempo del receso, en lugar de hacer una actividad deportiva, jugar ajedrez, algún juego de mesa o brincar la cuerda, que lo lleve realmente a pensar, a reflexionar, el niño está con el celular, viendo TikTok o Facebook, y es lo que buscamos evitar”, puntualizó.

Finalmente, Rendón Gómez señaló que el seguimiento de docentes y directivos será necesario para mantener el cumplimiento de esta restricción, tanto en las aulas como durante el recreo, y favorecer que los estudiantes dediquen esos espacios a la convivencia, el deporte y otras actividades que contribuyan a su desarrollo.