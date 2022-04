$!Reportan más de 20 rescates en playas de Mazatlán en Días Santos

Muchos de los bañistas no obedecen las instrucciones de los salvavidas en Mazatlán, y debido a ello se han presentado más de 20 rescates en las playas del puerto durante la Semana Santa, detalló Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Municipal.

El funcionario de la Comuna lamentó el deceso de un menor ayer en Olas Altas, pero recalcó que muchos de estos sucesos se deben a que la gente no hace caso a las instrucciones de los cuerpos de rescate.

“Tenemos más de 20 rescates acuáticos, así te los puedo comentar, muchos de ellos o gran parte de ellos, han sido del fenómeno de rescates masivos, arriba de tres personas, unos de tres, otros de cinco, uno de ocho, eso es lo que ha acontecido”, indicó.

Ruiz Gastélum manifestó que son muchos los factores que se involucran cuando hay un rescate, entre ellos es que no sepan nadar, y el desconocimiento de la zona, así como también meterse en lugares no permitidos.

“Es un desconocimiento de la zona, falta de pericia para nadar, inclusive que no acatan las recomendaciones, el 80 por ciento se ha generado por eso, que no acatan las recomendaciones del salvavidas, las playas están señalizadas como tal, cuáles son las de menor riesgo o las de mayor riesgo, y en las que no se pueden introducir, y aún así a muchas de las personas se les hace fácil meterse al mar”, expresó.