$!Reportan nueva poda de manglar en el Arroyo Jabalines en Mazatlán

MAZATLÁN._ El manglar del Arroyo Jabalines fue objeto de una nueva poda sin autorización este viernes 29 de agosto, según reportaron ciudadanos.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno municipal, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento recibió reporte por parte de ciudadanos ambientalistas que se encontraron que el mangle del Arroyo Jabalíes presentaba alteraciones en su estructura.

El informe que recibió la directora de la dependencia municipal, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, mencionaba que el mangle que está por la calle Zeus, desde avenida Insurgentes hasta la calle Guillermo Haro Barraza, en la colonia Olímpica, fue podado de algunos brazos, esto sin la autorización correspondiente.