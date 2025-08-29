$!Reportan nueva poda de manglar en el Arroyo Jabalines en Mazatlán

MAZATLÁN._ El manglar del Arroyo Jabalines fue objeto de una nueva poda sin autorización este viernes 29 de agosto, según reportaron ciudadanos.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno municipal, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento recibió reporte por parte de ciudadanos ambientalistas que se encontraron que el mangle del Arroyo Jabalíes presentaba alteraciones en su estructura.
El informe que recibió la directora de la dependencia municipal, Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, mencionaba que el mangle que está por la calle Zeus, desde avenida Insurgentes hasta la calle Guillermo Haro Barraza, en la colonia Olímpica, fue podado de algunos brazos, esto sin la autorización correspondiente.
“No tenemos evidencia de autorización por la Dirección General de Vida Silvestre. Al constituirnos físicamente en el sitio del reporte referido, los inspectores adscritos a esta Dirección mencionan que no había personal que estuviera en ese momento realizando dicha poda, pero sí se observan árboles de la especie de guamúchil, capiro y mangle a las que les fueron cortados algunos brazos, los cuales todavía se encuentran en el sitio”, declaró Cortés Echeagaray.
La Dirección de Ecología, de acuerdo con el Reglamento de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Mazatlán, tiene entre sus atribuciones canalizar las denuncias que no sean competencia del Municipio a la Federación, por lo que se realizó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por esta actividad.
De acuerdo a versiones extraoficiales, esta nueva poda al parecer fue porque reportaron un asalto con arma en los alrededores de la calle Zeus y quieren evitar otro hecho de inseguridad.