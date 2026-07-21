$!Reportan ocupación del 75% en hoteles de Mazatlán en primera semana de verano

Pese a los pronósticos en contra, Mazatlán arrancó el período vacacional de verano con niveles de ocupación en los hoteles de un 75 por ciento. Este resultado es un termómetro de cómo podría moverse la economía local durante el periodo, puesto que de este segmento dependen diversos servicios que atienden al huésped y confiando en la toma de decisiones de última hora del viajero, le atinaron en la primera semana, confirmó el dirigente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez.

Agregó que el fin de semana pasado, los hoteles afiliados reportaron el 88 por ciento de cuartos ocupados. “Nuestra expectativa es estar en niveles del 75 por ciento, por encima de la media nacional. Es un tema que, en base a lo que hemos estado platicando con la hotelería, donde inclusive el grueso de las reservaciones están a partir de la tercera semana de julio, entonces a partir de ahí empieza esta cuestión de menos a más y como dato que comparto, que es importante, el año pasado sucedió algo muy atípico. Agosto tuvo, por mucho, mejor ocupación que lo que viene siendo julio y antes era al revés”, destacó. Reiteró la invitación al resto de los prestadores de servicios turísticos a confiar en que Mazatlán tendrá un buen verano con la llegada de turismo. “El llamado que se hace es a dar nuestro mejor esfuerzo, en cuanto a la promoción que está vigente, obviamente es a dar la mejor experiencia que tengamos. Hay mucha decisión de último minuto, y que ya lo hemos visto distintos años anteriores”, expresó.

Habló de una característica muy particular de este año, inclusive por encima del año pasado, ha sido muchísimo mayor, el que muchas veces se tiene una expectativa de que los fines de semana bajó hasta del 40 por ciento de ocupación y sube de última hora al 70, precisamente por la decisión de último minuto de venir a Mazatlán. De los segmentos de visitantes, expuso que están llegando de ciudades donde llegaron con las caravanas de promoción turística y dónde hay conexiones aéreas directas, como Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez, Guadalajara, Querétaro, Torreón, Chihuahua, Ciudad de México, San Luis Potosí y de Sonora y Sinaloa. En cuanto a las carreteras, comentó que si se han estado aplicando los operativos de seguridad solicitados.