“Nada. No vas a creer, pero hasta parece que no existen los viernes santos ya, y el miércoles de Ceniza tampoco, muy poca gente que vino a buscar pescadito. Y como dicen ahora, la gente ya come lo que sea, ya come lo que sea cuando ante era sagrado. Las tradiciones se han perdido y por eso nos va como nos va”, opinó Doña Mari Galindo.

“En porcentajes no aumentó nada; antes la gente venía y hacía sus comprar en estas fechas, pero ahora para Semana Santa vamos a ver qué sucede. Ahorita sí viene gente a preguntar, pero son locales, los turistas ni se acercan a estos lugares”.