Reportan pulmoneros repunte del 80% los fines de semana

Pulmoneros reportan un repunte del 80 por ciento los fines de semana y esperan llegar al 100 en vacaciones de verano, indicó Mariano Ortega.

Para este sector, el que estén innovando, es para que el turista vuelva a ver atractivo a las icónicas pulmonías, citó.

“Pues mira, las pulmonías, si tú le echas un vistazo a las fotos de hace algunos años, hemos ido, los modelos han ido innovando, las pulmonías cada vez son más bonitas hemos construido un poquito más amplias, más cómodas, ya de hecho ya tenemos varias unidades de con lo que es la de motor, la suspensión de vehículos ya más nuevos, de Versa, los March, que le dan todavía mucho más confianza, más seguridad y más confort a la gente”, detalló.

El tema del sonido, de las luces y que la gente se sube con el chófer, consideró se debe a que están bien capacitados y bien preparados y eso es de los principales atractivos de Mazatlán, la atención que se le da al turista.

“Mazatlán se distingue por la calidez de su gente. Yo creo que es uno de sus principales atractivos. Y bueno, pues cuando se suben a una pulmonía se sienten muy bien atendidos por la gente, al igual cuando van a un hotel, se sientan en un restaurante, se sienten muy bien atendidos, entonces eso es lo que la gente lo que la gente disfruta, seguimos teniendo muy buena aceptación”.

El líder de los pulmoneros habló de una recuperación que les ha dado buenas sorpresas nuestras en las últimas cuatro semanas.

“Hemos tenido repuntes los fines de semana muy importantes, hasta del 80 por ciento, honestamente no esperábamos este repunte antes de del inicio fuerte de las vacaciones”.

Para el mes de julio y sobre todo la segunda quincena, esperan superar del 80 hasta el 100 por ciento por el pico de las vacaciones de verano.

“Que es cuando la segunda quincena es cuando se juntan las vacaciones de los burócratas federales y estatales. Y ya se suman con las vacaciones de los estudiantes, ¿no? Por lo regular es el período más fuerte que tenemos ahí. Y ya en mes de agosto pues tenemos la visita de la gente”.

El dirigente de los pulmoneros indicó que el sector tenía la tendencia descendente y ya puede empezar a revertirse a partir de este verano.