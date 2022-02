$!Reportan que boletos gratuitos para el Carnaval de Mazatlán son vendidos en redes

”La verdad que es una lástima porque obviamente el Carnaval tradicionalmente se ha hecho los últimos años gratuito y la intención es que acuda quien no tiene manera, no tiene recursos para ir, asistir a un evento de este tipo y eso siempre ocurre, la verdad que es una lástima que la gente no entienda esa parte”, añadió Édgar Augusto González Zataráin.

”No se trata de sacarle provecho a ésto, se trata de que compartamos este momento después de un largo encierro por el tema de la pandemia, bueno, hoy que se dan estos festejos por lo menos permitirle a más gente que se acerque y que acuda a este tipo de festividades y la verdad que lo eviten hacer, nosotros no permitimos que se esté haciendo eso, obviamente si sabemos que lo están haciendo, los están revendiendo vamos a poner orden”.

No es tan fácil evitarlo

En entrevista momentos después de la celebración del 201 aniversario de la Bandera Nacional en la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada, en este puerto, González Zataráin dijo este miércoles que se está haciendo entrega todavía de boletos gratuitos y ya no se tienen las largas filas que se hacían en años anteriores, pues lo que se busca es hacerlo lo más ordenado posible.

”Sin embargo, pues habrá gente que toma un boleto, que no tiene intención de ir y prefiere venderlo, pues eso no se puede evitar, no es tan fácil evitarlo”, continuó.”(Es) a través de las redes sociales lo que hemos visto, realmente no tenemos así un caso palpable, sólo lo que se ha denunciado en redes sociales, nosotros les hacemos un llamado para que denuncien ese acto y acudir, y más si alguien tiene acumulados algunos boletos, en este caso creo yo imposible porque se ha estado haciendo el reparto con mucha discreción y solamente casa por casa en algunos lugares”.

Habrá sanciones

El Secretario del Ayuntamiento subrayó que si se detecta dicha práctica se aplicarán sanciones, de hecho en eventos deportivos en el pasado se han aplicado sanciones, detenciones incluso a quienes hacen ese tipo de venta de boletos.

”Se va hacer un operativo para eso (para detectar la reventa de boletos en el Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal), ya hay quienes van a coordinar también esa parte del ordenamiento y sobre todo que no se esté haciendo ese tipo de actos”, expresó el funcionario municipal.

Dijo desconocer la cantidad de boletos gratuitos que se repartirán y lo que sabe es que se está yendo a las colonias casa por casa a repartirlos para evitar aglomeraciones y que no haya alguien que los acumule.

También dio a conocer que este jueves inicia el Operativo de Bioseguridad por este Carnaval, en el que participan elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

”Hoy se le denomina bioseguridad por el tema de la salud y el tema de la seguridad y es un Carnaval donde a diferencia de otros se tiene que poner mucho más énfasis sobre todo porque es el primer acto masivo que se hace de esa magnitud después de que se cerraron los eventos en el 2020 por el tema de la pandemia”, recalcó González Zataráin.