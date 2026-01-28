Reportan que se normaliza la producción de agua en Los Horcones hacia la ciudad

MAZATLÁN._ Tras dos días sin servicio de agua potable en gran parte de la ciudad, debido a la afectación de un motor de la Potabilizadora Los Horcones, Jumapam informó que desde la noche del pasado martes 27 de enero, quedó reparada la avería y ya empezó a restablecer el suministro.

A pesar de que no hubo atención con pipas de aguas en las colonias y fraccionamientos que se quedaron sin agua potable, Jumapam reportó a través de un comunicado enviado al medio día de este martes 28 de enero, que de acuerdo con la Coordinación de Producción de la Gerencia de Operación, se tiene contemplado que la situación en el suministro de agua potable quede totalmente restablecida, una vez que las los tanques de almacenamiento y líneas de distribución alcancen su máxima capacidad, tomando en cuenta que la Potabilizadora Los Horcones abastece del vital líquido a casi el 80 por ciento de los consumidores en Mazatlán.

En este mismo sentido, se informó que el Departamento de Pozos, Tanques, Rebombeo y Líneas de Distribución de la misma gerencia, trabaja en la reparación de un ducto de acero de 30 pulgadas de diámetro, problema detectado por Carretera Internacional México 15, frente a conocida planta lechera, asegurando que estas maniobras no afectarán el procedimiento de llenado en tanques y líneas.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, reitera el agradecimiento a los usuarios por la comprensión a estas afectaciones.