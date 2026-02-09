$!Reportan recuperación de 15 motos y dos autos robados en primera semana del operativo de Carnaval de Mazatlán

A una semana de que iniciara el operativo de seguridad de Carnaval, en su fase disuasiva, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que hasta el momento ha dejado diversos resultados como la recuperación de 15 motocicletas y dos vehículos con reporte de robo. Reiteró que el operativo es un esfuerzo en coordinación entre elementos de los tres niveles de Gobierno, por lo que también de parte de las corporaciones federales se han hecho arrestos por distintos motivos, así como búsquedas y revisiones.

“Bueno, ha habido diversos resultados, ha habido detenciones por diversos motivos. Lo más importante son aseguramientos de las motocicletas con reporte de robo. Tenemos un total de aproximadamente 15 motocicletas recuperadas y dos vehículos con reporte de robo solamente esta semana”, informó Barrón Valdez. ”Ya las autoridades federales también están realizando algunas detenciones por su parte. Hay operativos que se realizan de manera coordinada y operativos que también realizamos nosotros de manera particular, pero todo a final de cuentas viene siendo un trabajo interinstitucional”. Sobre los trabajos a realizar durante los eventos masivos de Carnaval, el Secretario explicó que contarán con una gran cantidad de elementos de Seguridad Pública para estadios o zonas como Olas Altas y Malecón. Sin embargo, dijo, gracias a los “anillos de seguridad” tampoco descuidarán la zona urbanos. En tanto, hizo un llamado a que la ciudadanía siga las recomendaciones de las autoridades al pie de la letra, principalmente con el tema de los estacionamientos en línea amarilla (que está prohibido) y los “cacheos” o revisiones que se hacen a la gente al momento de ingresar a la zona de Olas Altas.