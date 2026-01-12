$!Reportan repunte en ventas de pescado en Playa Norte

Pese a la escasez de especies, el consumo de visitantes y locales permitieron que se registrara un repunte en las ventas de pescado en el embarcadero de Playa Norte de Mazatlán. Doña Mary Flores, como le conocen a la representante de los vendedores de pescados y mariscos de Playa Norte de Mazatlán, resaltó que luego de los festejos decembrinos no fue como la esperaban, actualmente el mercado local está comprando.

De entre las especies que más están comprando la clientela local y los visitantes, comentó que son el pargo, las mojarras y la corvina para el zarandeado o para hacerlo frito. Mientras que el camarón se lo llevan por kilos para el tradicional ceviche o aguachile cuando se trata de clientes locales, pero, agregó que también los turistas se lo piden para llevárselo bien congelado.

También, habló de la langosta que ha salido poca en la actual temporada de capturas, pero sí se está vendiendo la que sale. Una de las ventajas de ser un embarcadero, destacó María del Rosario, es que en este sitio llegan los pescadores con el producto fresco y directo para que el cliente se lo lleve a cocinar o lo trasladen a sus destinos, a diferencia de los centros comerciales donde a veces los tienen de varios días congelados. En cuanto a lo que están pescando en las últimas semanas, dijo que los pescadores traen pescados de buen tamaño de las especies más solicitadas como el pargo, la corvina y las mojarritas porque el clima les ha permitido.

Sobre todo este fin de semana semana, en el que llegó gente de fuera y se acercó a comprar, doña Mary indicó que mejoraron las ventas. Recordó las ventas de fin de año que no estuvieron como anhelaban, apenas alcanzando un 70 por ciento en comparación con otros periodos de buenas ventas para este embarcadero tradicional de la ciudad. “En los días del 30 y el 31 de diciembre querían pescado para zarandear y muchos llevaron pescado para freír en los discos, es lo que más buscaron. Solo esos días hubo venta, no subió el 100, subió como el 60, 70 pero algo es algo”, expresó. Sin embargo, expuso que no pierde la fe en que mejorarán las ventas con la llegada de visitantes en el Carnaval, donde viene mucha gente de fuera, que les gusta llevar varios kilos.