MAZATLÁN._ Vecinos del Centro de la ciudad, El Venadillo, Francisco Villa, Independencia, Fraccionamiento Campo y Ferrocarillera, reportan que han sufrido una serie de apagones en todo el día que los ha dejado sin energía eléctrica durante varios minutos tras las lluvias de hoy sábado.

También familias de Villa Verde, Rinconada del Valle, Ex Hacienda de El Conchi y la Foresta han tenido apagones y temen que les afecte en sus aparatos eléctricos.

Además han sufrido la pérdida de la señal de internet.

“Tenemos desde las 2 de la tarde hasta ahorita a las 6 de la tarde que no tenemos luz, y no sabemos qué está pasando, hablamos a la CFE al 071 y no contestan”, reportó la Ana Lucía, vecina de la Colonia Independencia.

Por su parte vecinos de El Venadillo, al norte de Mazatlán, señalaron que durante las tres lluvias que se han registrado en el puerto en los últimos días, los apagones han sido constantes y temen que les afecte en sus aparatos electrodomésticos.

“En la primera llovizna duramos como dos horas sin luz, luego otro día con la segunda lluvia fueron como seis horas y ahora este sábado que estuvo muy intensa el agua, pues ya cumplimos cuatro horas”, dijo José , vecino de El Venadillo.

En La Foresta hubo dos apagones la mañana de este sábado.

Piden reportar al 071, fallas de energía eléctrica a la CFE

La Coordinación de Protección Civil de Mazatlán informó que durante las lluvias de este sábado se han presentado diversas fallas en el suministro de energía eléctrica que han afectado a una parte de la población de la ciudad.

Eloy Ruiz Gastélum señaló que se tienen diversos reportes especialmente de la zona centro de la ciudad, por lo que pidió a la población que continúa sin servicio de energía eléctrica hagan el reporte correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad para que sea atendido a lo antes posible.

“Le pedimos a la ciudadanía en general que tiene cortes de energía eléctrica en sus domicilios que por favor lo puedan reportar al número de CFE al 071. Se están tardando un poco en recibir y atender este tipo de reportes en comisión ya que es bastante la demanda que están presentando en ese sentido en este momento”, explicó.

Ruiz Gastélum agregó que el personal de Protección Civil de mantiene alerta para apoyar a la ciudadanía en cuanto a todo tipo de emergencia en esta temporada de lluvias.