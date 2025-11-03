Reportan sin incidentes en panteones de Mazatlán por celebración del Día de Muertos

Sin incidentes transcurrieron el sábado y domingo las celebraciones del Día de Muertos en los panteones de Mazatlán, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Rpberto Osuna Tirado.

Aunque dijo que las cifras de la afluencia las dará a conocer el Ayuntamiento de Mazatlán, el domingo dijo que el sábado que se celebra el Día de Todos los Santos se tuvo una asistencia de cerca de 5 mil personas en total en los camposantos de este municipio y el Día de Muertos se contemplaba superar los 12 mil asistentes del año pasado.

“Hasta ahorita no tenemos novedades relevantes en el tema del Dïa de Muertos, estuvimos lo que es el 1 y el 2 con un dispositivo coordinado donde participamos los tres niveles de Gobierno haciendo recorridos en todos los camposantos que tenemos aquí en el municipio sin que se presentaran mayores incidentes”, continuó Osuna Tirado.

“La afluencia en un ratito más ya estarán mandando lo que es el boletín precisamente para que salga ya lo que es el número, pero podemos decir que estuvimos sin novedad tanto la Callejoneada como lo que viene siendo las visitas de los camposantos, ayer fue el día más fuerte, fue domingo, el día donde a diferencia de otros años se presta más para la visita porque fue un fin de semana”.

Dijo que el resto de la ciudad estuvo tranquila, sin incidentes mayores, aunque sí se registraron algunos accidentes viales entre la noche del viernes y el sábado, que fueron atendidos en su momento.

“Fue un tema de accidentes en vehículos y lo que es en la madrugada ya lo que es en motocicletas”, continuó.

En otro orden de ideas expresó que ya se nota un descenso de las temperaturas por la actual temporada del año, pero durante el día se prevén temperaturas máximas de entre 35 a 37 grados aproximadamente, por lo que se recomienda a la población no exponerse durante tiempos prolongados a los rayos del sol y tomar bastante agua para hidratarse.