$!Reportan un 70% turismo de buses charteros en Mazatlán

Aunque la temporada vacacional veraniega no arranca oficialmente, el turismo que llega a Mazatlán a bordo de autobuses charteros sigue haciéndose notar, con una intensa movilidad en sitios emblemáticos del puerto y una ocupación del 70 por ciento en el estacionamiento destinado para las unidades. Desde tempranas horas de este sábado, visitantes provenientes de distintos estados del país recorrieron puntos como el Malecón, Zona Dorada, Olas Altas y el Centro Histórico, donde las tradicionales Letras de Mazatlán continúan siendo uno de los espacios más concurridos para tomarse fotografías.









Juan Ramos, encargado del estacionamiento de autobuses ubicado frente al Acuario, señaló que durante los últimos fines de semana se ha observado un incremento en la llegada de éstos transporte turísticos nacionales, una tendencia que aumentaría conforme se acerquen las vacaciones. “Nos ha ido bien, los fines de semana es cuando más llegan los camiones, pero ahorita estamos a un 70 por ciento porque son los que llegaron el jueves y viernes. Esperamos que cuando inicien las vacaciones el lugar se pueda llenar de autobuses y, por supuesto, que las cosas repunten como en otras temporadas”, comentó Juan Ramos.







