$!Reportan un 70% turismo de buses charteros en Mazatlán

Aunque la temporada vacacional veraniega no arranca oficialmente, el turismo que llega a Mazatlán a bordo de autobuses charteros sigue haciéndose notar, con una intensa movilidad en sitios emblemáticos del puerto y una ocupación del 70 por ciento en el estacionamiento destinado para las unidades.
Desde tempranas horas de este sábado, visitantes provenientes de distintos estados del país recorrieron puntos como el Malecón, Zona Dorada, Olas Altas y el Centro Histórico, donde las tradicionales Letras de Mazatlán continúan siendo uno de los espacios más concurridos para tomarse fotografías.
Juan Ramos, encargado del estacionamiento de autobuses ubicado frente al Acuario, señaló que durante los últimos fines de semana se ha observado un incremento en la llegada de éstos transporte turísticos nacionales, una tendencia que aumentaría conforme se acerquen las vacaciones.
“Nos ha ido bien, los fines de semana es cuando más llegan los camiones, pero ahorita estamos a un 70 por ciento porque son los que llegaron el jueves y viernes. Esperamos que cuando inicien las vacaciones el lugar se pueda llenar de autobuses y, por supuesto, que las cosas repunten como en otras temporadas”, comentó Juan Ramos.
El responsable del sitio explicó que la mayoría de las unidades provienen de estados como Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, cuyos viajeros han podido arribar al destino sin contratiempos, favoreciendo que sigan eligiendo Mazatlán para sus visitas.
Se espera que durante el resto del fin de semana se mantenga la buena afluencia de turistas, especialmente en lugares como Olas Altas donde se llevarán a cabo actividades relacionadas con el Mundial de futbol, las cuales son organizadas por el Gobierno del Estado.
En tanto, para el domingo, se prevé que algunos de los puntos con mayor concentración de visitantes sean la Catedral Basílica de Mazatlán y el Mercado Pino Suárez, lugares que forman parte del recorrido de turistas charteros antes de regresar a sus hogares por la tarde.