Mazatlán
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Reportan usuarios la falta de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional Rafael Buelna de Mazatlán

Durante la mañana de este martes se registró una fuerte lluvia con actividad eléctrica y la serie de apagones en varias zonas del municipio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/07/2026 10:22
28/07/2026 10:22

MAZATLÁN._ Tras la fuerte lluvia con actividad eléctrica y la serie de apagones en varias zonas del Municipio, usuarios reportan la falta de aire acondicionado en áreas del Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna.

A esto se suma las altas temperaturas con humedad extrema.

A través de comentarios y reportes, pasajeros señalaron que las condiciones al interior del aeropuerto resultan incómodas debido al calor, especialmente para quienes esperan la salida o llegada de sus vuelos, así como para adultos mayores, niñas, niños y personas con alguna condición de salud.

Los viajeros expresaron su molestia por la deficiencia del servicio

Los usuarios hicieron un llamado a la administración del aeropuerto para atender la situación, mejorar la infraestructura y ofrecer instalaciones acordes con la importancia turística de Mazatlán y con las tarifas que pagan miles de pasajeros cada año.

Hasta el momento, la administración del Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las quejas relacionadas con el funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

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