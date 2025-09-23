Mazatlán
|
Reportan varias zonas de Mazatlán sin luz ni señal de Internet

Desde la madrugada del martes 23 de septiembre, decenas de colonias reportan suspensión de energía eléctrica y servicio de Internet, sin información oficial hasta la noche
Jesús Herrera |
23/09/2025 22:35
MAZATLÁN._ En medio de la ola de altas temperaturas, varias zonas de Mazatlán permanecen sin energía eléctrica y sin señal de Internet desde la madrugada de este martes 23 de septiembre.

Los reportes vienen de vecinos de las colonias Jesús García, Anáhuac, Flores Magón, Juárez, Morelos, Constitución, El Conchi, San Jorge, Villa Florida, La Foresta, Venadillo, Alarcón y Arboledas.

Hastas las 22:40 horas de este martes, ninguna autoridad ni de la CFE ni del servicio de Internet ha informado al respecto.

