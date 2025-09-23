Reportan varias zonas de Mazatlán sin luz ni señal de Internet

MAZATLÁN._ En medio de la ola de altas temperaturas, varias zonas de Mazatlán permanecen sin energía eléctrica y sin señal de Internet desde la madrugada de este martes 23 de septiembre.
Los reportes vienen de vecinos de las colonias Jesús García, Anáhuac, Flores Magón, Juárez, Morelos, Constitución, El Conchi, San Jorge, Villa Florida, La Foresta, Venadillo, Alarcón y Arboledas.
Hastas las 22:40 horas de este martes, ninguna autoridad ni de la CFE ni del servicio de Internet ha informado al respecto.