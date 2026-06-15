Reportan vecinos una serie de apagones en la madrugada en Mazatlán

Una serie de apagones eléctricos se registraron la madrugada de este lunes 16 en varias zonas de Mazatlán, luego de la ligera llovizna que cayó en las primeras horas de este día.

Los apagones, de acuerdo a vecinos, fueron en las colonias Villa Florida, San Joaquín, Villa Verde, Las Mañanitas, Villas de las Flores, La Foresta, Ex Hacienda del Conchi, San Jorge, Infonavit El Conchi, San Fernando y parte de la Flores Magón.

También los vecinos del fraccionamiento Alborada se quedaron sin energía eléctrica y hasta las 17:50 horas de hoy lunes siguen con ese problema.

“Fueron cuatro apagones, fueron de segundos, pero todo de apagó en la casa, y esto daña los aparatos eléctricos, y solo con una ligera lluvia en la madrugada”, dijo la señora Margarita, quien se comunicó a Noroeste para reportar estos hechos.

También Martín Lira, quien dijo vivir en Villa Verde, señaló que los apagones fueron alrededor de las 04:10 horas.

“No estaba lloviendo, solo fue una llovizna muy ligera que mojó el pavimento, pero solo bastó esto para que hubiera apagones”, afirmó.

Estos apagones eléctricos de la madrugada de hoy lunes se suman a los registrados el fin de semana en la zona Centro de Mazatlán.