MAZATLÁN._ Vendedores que se ubican en la glorieta Sánchez Taboada reportan que debido a la baja afluencia de visitantes en las últimas semanas, tras los sucesos de violencia en el estado, las ventas no han sido las mejores para sus negocios, por lo que incluso llevan menos mercancía para vender.

“Sí, sí han bajado las ventas un 80% por así decir. Lo que es el Clavadista, la glorieta Sánchez Taboada, la mayoría de las personas, creo que, no se animan a venir, e incluso el mismo turismo ya no ha venido a visitarnos en estos días. Yo creo que la mayoría sí le da miedo todo este tema la inseguridad, sí le temen a que pueda presenciarse algo aquí”, relató.

Asimismo, la vendedora menciona que ya ni en los domingos se pueden ver llenos tan grandes como en el pasado, ya que al no venir la gente de Durango y otros lugares a Mazatlán por el miedo latente, el lugar se que vacío más temprano.

“No, no mucho, ya no; después de lo que está pasando ya no llegan tantos, estamos solo, súper tranquilo, y pues sí bajaron demasiado las ventas, de hecho se queda ya sola la plaza como tipo 9 de la noche”.

Por su parte, una comerciante que atendía su negocio ambulante también comentó que ha habido bajas ventas por la falta de gente. Afirmó que prefieren traer menos mercancía debido a que hay menos consumidores, lo cual atribuye al tema de la violencia; además, añadió que la situación se había repuesto un poco en los últimos días, sin embargo, con el regreso de los actos delictivos en la capital, de nuevo y la gente volvió a tener miedo y ausentarse a los lugares turísticos.