Representa adeudo del Gran Acuario Mazatlán lo que obtenía al año de utilidades en anterior Acuario: Observatorio

El adeudo de cerca de 45 millones de pesos que tiene el nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés es el equivalente a lo que obtenía al año de utilidades el antiguo Acuario, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Prácticamente el adeudo es el equivalente a la utilidad en un año del Acuario anterior porque hasta donde yo supe el Acuario anterior tenía un promedio de entre 45 y 48 millones de pesos al año de utilidad”, añadió Rojo Navarro en entrevista.

“Entonces fue más o menos lo que se programó para recibir el Ayuntamiento entre el 4 por ciento (por ingresos en taquillas del nuevo Acuario ) y la renta de los inmuebles (del antiguo Acuario) para subsanar ese ingreso que le estaban quitando al Municipio como tal, entonces fue la forma como dijeron a ver, espérate, si ya no lo voy a operar, ya no me va costar trabajadores, no me va costar mantenimiento ni nada, pero la utilidad la tenía”.

Por ello reiteró que a medida de rescatar algo de lo que obtenía de utilidades el anterior Acuario se hizo ese convenio del pago al Ayuntamiento del 4 por ciento de ingresos por taquilla del nuevo Acuario y el pago de arrendamiento de instalaciones del antiguo Acuario como el Aviario, Punguinario y el espacio del show de Lobos Marinos.

El pasado lunes la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dio a conocer que el nuevo Acuario sí ha entregado puntualmente al Ayuntamiento de Mazatlán el 4 por ciento de ingresos por taquilla, pero tiene un adeudo de cerca de 45 millones de pesos del arrendamiento de instalaciones del anterior Acuario y se ha estado en pláticas para hacer ese cobro y ese recurso se destine a obras públicas.

El director del OCM consideró que con el cierre del anterior Acuario se le quitó un espacio a los mazatlecos pues el nuevo inmueble no es accesible para la mayoría de la población por las tarifas altas que se cobran pese a que se aplica descuento para los pobladores de Mazatlán, que no varía mucho con lo que se cobra a los visitantes de cerca de 500 pesos.

También dijo que el contrato que se firmó es un acuerdo entre el nuevo Acuario y el Ayuntamiento y se debe de cumplir por ambas partes.

“En este caso el Ayuntamiento sí cumple porque las instalaciones sí las están utilizando, pero la contraparte no está cumpliendo porque no está pagando la renta, ...se pueden hacer muchas cosas (para solicitar el cobro) porque las cláusulas del contrato establecen la rescisión a partir de la segunda renta incumplida”, expresó.