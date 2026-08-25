Representa Graciela Domínguez continuidad del ‘rochismo’: Maribel Chollet Morán

El nombramiento de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa no representa un cambio de rumbo para el estado, sino la continuidad del grupo político que encabezó Rubén Rocha Moya, consideró Maribel Chollet Morán, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán.

Chollet Morán señaló que la llegada de Domínguez Nava ocurre en un momento particularmente complejo para Sinaloa, por lo que consideró insuficiente un relevo en la titularidad del Ejecutivo, si este no viene acompañado de modificaciones de fondo en la conducción del Gobierno estatal.

“Creo que es un día importante para el estado de Sinaloa, mas no hace la diferencia. La llegada de Graciela Domínguez Nava no representa un cambio, representa continuidad, representa complicidad, representa impunidad”, comentó.

La dirigente expresó que Sinaloa necesita recuperar el Estado de Derecho, fortalecer la procuración de justicia, garantizar transparencia y rendición de cuentas, además de enfrentar las causas que, aseguró, han contribuido a mantener al estado en una prolongada crisis de violencia.

Asimismo, cuestionó la situación que atraviesan diferentes sectores productivos y actividades económicas, entre ellos la pesca, agricultura y ganadería, además de señalar problemas en materia de salud y falta de oportunidades.

Cuestionada sobre si estaría dispuesta a conceder un voto de confianza a la gobernadora interina, la dirigente priista respondió que, por ahora, no encuentra elementos para hacerlo, debido a que considera que Domínguez Nava forma parte de la continuidad del mismo proyecto político.

“Por supuesto que no se lo doy, porque no se lo merece, porque no representa un cambio, no va a ser la diferencia. A mí nada me gustaría más que darme, sobre todo yo como ciudadana, como sinaloense, ese derecho, pero ese se gana”, declaró.

Sin embargo, aclaró que la nueva mandataria tendrá la posibilidad de construir esa confianza mediante sus decisiones y resultados durante el periodo que permanezca al frente del Ejecutivo estatal.

La también regidora rechazó considerar como un rompimiento definitivo con el grupo de Rocha Moya algunas posiciones públicas asumidas anteriormente por Domínguez Nava, al señalar que un verdadero distanciamiento tendría que demostrarse mediante hechos y no solamente a través de declaraciones.

Por otro lado, la dirigente del PRI compartió uno de sus principales cuestionamientos, siendo este, la incertidumbre que, desde su perspectiva, genera la licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

En este sentido, consideró que esta situación mantiene abierta jurídicamente la posibilidad de un eventual regreso del mandatario, motivo por el cual reiteró la exigencia de promover un juicio político en su contra.

“Hay un vacío importante que hay que resaltar. La Constitución está viviendo tiempos que nunca se habían vivido y tendrá que tener también reformas ad hoc a la circunstancia que hoy se está enfrentando”, expresó.

“Requerimos y exigimos que Rocha sea sometido a juicio político, pero también que sea sometido al juicio de la procuración de justicia. Esa es la rendición de cuentas que necesitamos los sinaloenses”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si considera posible que Rocha Moya intente regresar a la gubernatura, Chollet Morán respondió afirmativamente y sostuvo que la vía para cerrar esa posibilidad sería una eventual destitución derivada de un procedimiento político.

“Por supuesto que sí. Es una amenaza constante, porque ese hombre está acorralado, y aguas con un ‘animal herido’. Claro que lo veo, porque él está buscando cómo protegerse con el fuero constitucional y es el último recurso que le queda. No descarto que vaya a recurrir a él”, manifestó.

Pide a Graciela Domínguez imprimir su propio sello

A pesar de sus señalamientos, Chollet Morán hizo un llamado a Graciela Domínguez Nava para aprovechar la responsabilidad que recibió y demostrar independencia en la conducción del Gobierno del Estado, alejada del ‘Rochismo’

Por tal motivo, consideró que los cargos públicos son temporales y que la evaluación de quienes los ocupan depende finalmente de las decisiones y resultados que dejan durante su gestión.

“Los espacios son transitorios, todos son de paso. Lo único que va a hablar de nosotros y de lo que vamos a poder rendir cuentas es lo que hagamos, lo que con hechos quede marcado”.

“Debería tener la oportunidad Sinaloa de ver que esto tuviera una gran diferencia, que le den su toque y que demuestren que, más allá de los grupos a los que pertenecen o del partido político del cual tengan origen, ponen el interés superior que es Sinaloa”, dijo.

“Ojalá tuvieran esa visión. Sería la primera que me pondría de su lado y daría un paso al frente para aplaudirles de pie”, añadió.

La dirigente priista reconoció además como positivo que durante su mensaje Domínguez Nava anticipara la necesidad de realizar cambios dentro de la administración estatal, aunque consideró indispensable que estos vayan más allá de sustituir funcionarios.

“Qué bueno que los tenga claros. Ahora esperemos que esos cambios sean verdaderamente estructurales, no solamente de nombre y apellido, no solamente que salga un grupo para que entre otro grupo”, indicó.

Además, sostuvo que una de las principales pruebas para la nueva administración estará en las decisiones relacionadas con la seguridad y la recuperación de la estabilidad de Sinaloa.

Finalmente, Chollet Morán afirmó que, pese a las diferencias partidistas, estaría dispuesta a reconocer a la gobernadora interina si consigue demostrar independencia política y ofrecer resultados.