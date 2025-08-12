$!Representan Presidenta y Síndica Procuradora al Cabildo Juvenil con ideas por la cultura artística y jornadas de salud

MAZATLÁN._ Una visión que pueda revolucionar la cultura artística de los jóvenes y mejorar Mazatlán, son algunas de las ideas con las que sueñan Haliz Zareth Mayorquín Rojo (Presidenta Municipal) e Itzel Guadalupe Rodríguez (Síndica Procuradora) tras su rendición de protesta al Cabildo Juvenil 2025.
Luego de ser elegidas como las voces principales de la juventud porteña en Cabildo, Haliz Zareth e Itzel Guadalupe se mostraron orgullosas por estos nombramientos y prometieron promover campañas innovadoras para el bienestar de Mazatlán, al igual que lo hicieron sus demás compañeros.
JUVENTUD Y LIDERAZGO RESPALDAN A LA PRESIDENTA MÁS JOVEN
Con una sonrisa nerviosa, pero emocionada, Haliz Zareth Mayorquín Rojo contó sobre su experiencia en el registro, las ideas que plasmó frente a los mandatarios municipales y lo que representa ser con tan solo 15 años de edad, una de las alcaldesas más joven en el Cabildo Juvenil.
“Antes que nada me siento muy contenta de tomar la Presidencia Juvenil; fue una experiencia increíble, me la pasé muy bien con mis compañeros, hablamos, dialogamos y fue algo inolvidable que nunca olvidaré”, dijo Marroquín Rojo.
“Primeramente tuve que grabar un video, para lo que pedí apoyo aquí en IMJU. Platiqué sobre la cultura artística en los jóvenes, la cual es muy importante, pero que no se le está dando un seguimiento exacto, y así fui seleccionada”.
Recalcó su preocupación por que la juventud pueda tener espacios gratuitos donde practicar el arte y aprender mas sobre cultura, pues con eso pueden alejar de vicios. Además, afirmó que su corta edad (15 años) nunca fue un impedimento para lograr sus metas.
“Antes que nada creo que se deben trabajar las propuestas que traemos. Yo presenté las propuestas de que se lleve a cabo la creación de un programa sobre la cultura artística, que se creen espacios sobre la cultura artística, talleres totalmente gratuitos y apoyo por parte del Gobierno para poder atenderlos”.
“Siento que está situación representa que no importa la edad, no importa de dónde vengas, no importa nada de ti, solamente importan las ganas que tienes de aprender y de formar un mejor Mazatlán”.
Añadió que Mazatlán necesita apoyar más las carreras de los jóvenes, forjar líderes, hacer campañas para difundir información y que todos se enteren de este tipo de programas como lo es el Cabildo Juvenil. En tanto, Haliz Zareth sueña con ser bióloga marina algún día.
“Me parece muy bien que le den la oportunidad a los jóvenes de ocupar un puesto importante, algo que se convierta en la voz de los jóvenes mazatlecos. Si me dan la oportunidad me gustaría seguir en esto (política) con mucho gusto”, cerró.
UNA SÍNDICA PROCURADORA QUE PIENSA EN MEJORAR LA SALUD DE LOS MAZATLECOS
Por su padre Itzel Guadalupe Rodríguez también se dijo feliz por tener la oportunidad de formar parte de esta iniciativa hoy. A sus 23 años y cursando la carrera de Medicina, la joven entiende que la implementación de jornadas de salud en la comunidad es un primer paso importante para mejor este sector.
“Me llena de orgullo y honor representar a la juventud mazatleca, porque creo, como lo comentaron mis compañeros, que la juventud tiene mucho que aportar a Mazatlán y pues nos da gusto ser parte de este futuro local”, declaró Itzel Guadalupe.
“Nosotros llevamos propuestas, en mi caso soy médica en formación, estudio medicina en mi último año; entonces me gustó proponer que se llevan a cabo jornadas de salud preventiva, y también informar a los jóvenes en general del sector salud”.
Mencionó que las ideas y el trabajo que hoy en día presentan los jóvenes, son claves para llevar a cabo un mejor futuro para todos. Además, resaltó también el dar seguimiento a proyectos turísticos que beneficien a la ciudad a corto y mediano plazo.
“La verdad que me da mucho gusto que se nos tome en cuenta desde jóvenes, desde infantiles, ya que a muchos de nosotros nos enorgullece ser parte de esto y saber que podemos en un futuro también pertenecer a esta parte de Mazatlán”.
“Yo creo que Mazatlán es un puerto turístico, creo que se puede mejorar también en la rama del turismo, apoyarlo, ya que es una gran parte de la economía mazatleca; entonces yo creo que debería tener mucho peso también el turismo y lo que se hacen por él”.