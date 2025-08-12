$!Representan Presidenta y Síndica Procuradora al Cabildo Juvenil con ideas por la cultura artística y jornadas de salud

MAZATLÁN._ Una visión que pueda revolucionar la cultura artística de los jóvenes y mejorar Mazatlán, son algunas de las ideas con las que sueñan Haliz Zareth Mayorquín Rojo (Presidenta Municipal) e Itzel Guadalupe Rodríguez (Síndica Procuradora) tras su rendición de protesta al Cabildo Juvenil 2025.

Luego de ser elegidas como las voces principales de la juventud porteña en Cabildo, Haliz Zareth e Itzel Guadalupe se mostraron orgullosas por estos nombramientos y prometieron promover campañas innovadoras para el bienestar de Mazatlán, al igual que lo hicieron sus demás compañeros.

JUVENTUD Y LIDERAZGO RESPALDAN A LA PRESIDENTA MÁS JOVEN

Con una sonrisa nerviosa, pero emocionada, Haliz Zareth Mayorquín Rojo contó sobre su experiencia en el registro, las ideas que plasmó frente a los mandatarios municipales y lo que representa ser con tan solo 15 años de edad, una de las alcaldesas más joven en el Cabildo Juvenil.

“Antes que nada me siento muy contenta de tomar la Presidencia Juvenil; fue una experiencia increíble, me la pasé muy bien con mis compañeros, hablamos, dialogamos y fue algo inolvidable que nunca olvidaré”, dijo Marroquín Rojo.

“Primeramente tuve que grabar un video, para lo que pedí apoyo aquí en IMJU. Platiqué sobre la cultura artística en los jóvenes, la cual es muy importante, pero que no se le está dando un seguimiento exacto, y así fui seleccionada”.

Recalcó su preocupación por que la juventud pueda tener espacios gratuitos donde practicar el arte y aprender mas sobre cultura, pues con eso pueden alejar de vicios. Además, afirmó que su corta edad (15 años) nunca fue un impedimento para lograr sus metas.