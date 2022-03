$!Reprocha Paco Ignacio Taibo II a la UAS, en arranque del Festival del Libro Mazatlán 2022

-- ¿No se había confirmado en una conferencia?

“No nos invitaron, no nos informaron, aunque hubiéramos dicho que no, porque es absurdo tener en una ciudad como Mazatlán dos ferias al mismo tiempo”.

-- ¿No recibieron invitación por parte de la Universidad?

“No, y no solo no recibimos invitación, sino que si me hubieran invitado, hubiera dicho que no, no podemos echar la casa por el asador, traer invitados, traer escritores de Estados Unidos, a dos ferias al mismo tiempo, es de locos, yo creo que hay un error ahí que hay que corregirlo, ellos, no nosotros”.

Sobre el festival, el escritor señaló que México está avanzando en temas de lectura, y poco a poco se está abatiendo dicho rezago literario, además ponderó que la lectura favorece el pensamiento crítico de la ciudadanía.

“La vitalidad de un País te da muchos indicadores, pero uno de ellos es cómo se crea un pensamiento crítico, cómo no te tragas un ladrillo porque te dicen que te lo tragues, cómo aprendes a pensar”, manifestó.

“Estamos avanzando, y creo que ahorita vamos a una etapa más que de avance, de despliegue, el haber salido del Covid nos lanza a la aventura por todo el País, una gran campaña en Michoacán, 62 comunidades a visitar, ferias del libro en Veracruz, regalos de libros en condiciones de orfandad en toda la frontera, trabajos de colaboración... Vamos en estos dos meses con 100 proyectos a lo largo y ancho del País”, agregó.

El Centro Histórico y la Casa Haas tendrán una intensa programación en la que destacan conciertos, homenajes, conferencias, charlas, presentación de libros y otras actividades más que podrá disfrutar el público de todas las edades.

El evento estuvo encabezado por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres; José Ángel Tostado, director del Instituto de Cultura; Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena; Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, e integrantes del Comité Organizador de la FELIM 2022.

El 10 de marzo la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció la FeliUAS 2002, entre el 25 de marzo y el 1 de abril.

Para el 21 de marzo, el Gobierno de Mazatlán anunció el Festival del Libro en Mazatlán 2022, a realizarse del 29 de marzo al 3 de abril.