MAZATLÁN.- El Alcalde Édgar González Zataráin reprobó el sistema de credencialización por medio del cual personal del Instituto Municipal del Deporte en Mazatlán cobra un registro, así también criticó el hecho de que los promotores se adueñen de los espacios deportivos en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad.

Y hasta le cuestionó a Fabiola Verde Rosas, directora del Imdem, el cobro obligatorio.

“Es que no es obligado, yo le he dicho a Fabi (Fabiola Verde Rosas, directora del Imdem) que eso no tiene que ser obligado, que cualquier ciudadano puede ir a usar las instalaciones, yo no soy muy de acuerdo en que los promotores se apropien y se adueñen de las instalaciones, eso ha sido un mal, le ha hecho mucho daño”, criticó.

“Si bien es cierto el cuidado lo tiene que pagar el Municipio, ó sea la rehabilitación y todos los cuidados y mantenimiento lo tiene que pagar, no lo paga los promotores, luego han querido credencializar, un ejercicio para llevar un control de los deportistas, pero no debe ser obligado”.

Incluso el Alcalde reprobó que las canchas estén controladas por promotores o personas ajenas al lugar.

“Yo he insistido mucho con Fabiola en que las canchas se apropien los propios habitantes o ciudadanos del entorno, no es posible que tu vayas a Real Pacífico y la tenga controlada el promotor y a veces llevan alumnos o jóvenes de otro lado pero los jóvenes de ahí no las utilizan”, manifestó.

González Zataráin cuestionó estos cobros durante un recorrido que realizó junto a Fabiola Verde el pasado lunes, en la Unidad Deportiva que se construye en la Colonia Benito Juárez, justo en dónde se ubicaba el Centro de Seguridad Pública.

Esta es una obra del Programa de Mejoramiento Urbano impulsada por el Gobierno Federal, la cual requirió una inversión que sobrepasa los 100 millones de pesos, y luego de más de un año de iniciada, se entregará el próximo mes de septiembre, así lo dio a conocer en entrevista el Alcalde.