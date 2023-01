$!Reprueba Canaco Mazatlán creación de carril preferencial

Señaló que se buscó un proyecto que fuera integral y profesional para poderlo ampliar y buscar el cómo mejorar la movilidad en nuestra ciudad, cosa que no se hizo y Lem González no estuvo de acuerdo con lo que propusieron.

“Aunque existan colonias aledañas a la Avenida Juan Carrasco no serían suficiente para estacionarse, tampoco para la proveeduría que dependen muchos comerciantes ahí no se daría de la forma habitual y esto lograría mayores inconformidades”, dijo Lem González.

¿ES EL CRITERIO DE LA INTERCAMARAL EL CRITERIO DE LA CANACO?

“Definitivamente no, cada organismo por el cual se integra la Intercamaral tiene voz propia y lógicamente hay afectaciones que el 90 por ciento son en giros comerciales por eso es que estamos haciendo esta aclaración, que nace de un organismo que es la Intercamaral y Cámara de Comercio tiene su voz propia. Desde que nace el buscar una movilidad adecuada para nuestra ciudad esta no es la correcta y no fue la propuesta de Cámara de Comercio... Intercamaral no es Canaco, Canaco toma decisiones propias a través de su presidente que es su servidor”, puntualizó.

Recientemente un numeroso grupo de comerciantes se manifestó sobre la implementación de la franja amarrilla en el corredor vehicular antes mencionado, esto para dar a la creación del carril preferencial para el transporte urbano.