Reprueba PRI en Mazatlán manifestación a favor de Gobernador

MAZATLÁN._ Como una respuesta negativa ante las protestas de la sociedad calificó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Juan Luis Arreola Montoya, la convocatoria a manifestarse a favor del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Juan Luis Arreola Montoya, expresó rechazar la marcha convocada por Carlos Rea, secretario del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en Sinaloa, como respuesta ante las recientes manifestaciones que se han realizado pidiendo la renuncia del gobernador de Sinaloa a su puesto.

El dirigente del PRI en Mazatlán señaló que este tipo de movilización podría traer duras repercusiones para el actual gobierno, pues podría ser tomada como una provocación por parte de la ciudadanía que ha marchado en contra del actual gobierno.

“Lo único que hace esta marcha es polarizar y dividir más el estado. Es una confrontación esa marcha para la sociedad. Si hacen eso, al rato no van a ser 10 mil, van a ser 20 mil. Va a ser contraproducente esa marcha porque va a irritarse más a la gente”, dijo.

Arreola Montoya detalló que el gobierno en lugar de pensar en responder con este tipo de movilizaciones deberá de responder con acciones para bajar los índices de violencia en el Estado y brindar seguridad a sus ciudadanos.

“El pueblo habló el domingo en esa marcha. Entonces, ¿ellos están en corta del pueblo? ...Pónganse a trabajar como gobierno del estado, ponte a dar resultados, que bajen los desaparecidos, que bajen las cifras de homicidios dolosos”.

Así mismo, el líder de los priistas en el puerto destacó que, para esta manifestación a favor de Rubén Rocha Moya, se ha solicitado apoyo a la militancia de esta institución con camiones de personas.

“Les están llamando a las líderes del PRI, que si les ayudan con un camión. Ocupan gente hasta del PRI, pero nosotros no nos vamos a mover.

Finalmente, Arreola Montoya señaló que el actual gobierno de Sinaloa debería estar llamando a una unidad entre partidos políticos para buscar una solución a esta problemática, aunque existan ideologías contrarias pues lo primero es garantizar el bienestar de la sociedad antes que una división social.

“Ellos creen que solos pueden y no es así. El gobernador debe llamar a la unidad. No ha llamado al PRI a sentarse, no ha llamado al PAN a sentarse. No es así como se gobierna, yo sé que la política es de pactos, convenios para darle resultados a la gente”, puntualizó.