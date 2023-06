MAZATLÁN._ El Cabildo local resultó reprobado con 0.16 por ciento de un total de 100 puntos en la primera evaluación realizada por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán con la herramienta Cabildómetro Reporte Cero 2023.

Esto deja a Mazatlán entre los cinco municipios peor evaluados de los 28 que se revisan en el País con esta herramienta de transparencia y rendición de cuentas.

Se trata de la primera evaluación que se realiza a un Cabildo de Sinaloa con esta herramienta creada hace siete años por la organización ciudadana Plan Estratégico de Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ya se aplica en todos los municipios de esa entidad y en más de 15 entidades del País, se dio a conocer en conferencia de prensa este miércoles.

“De los 28 municipios que se evalúan estamos en los cinco últimos peor evaluados, esto quiere decir que el Cabildo está cerrado completamente, no sabemos a ciencia cierta el trabajo que están realizando las comisiones dentro del Cabildo y eso queda implícito en cada sesión que se transmite, en donde ni siquiera se leen los considerandos de los dictámenes que se suban”, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

”Entonces, la ciudadanía realmente no sabemos qué se está trabajando, qué contienen esos dictámenes que se presentan, esos puntos de acuerdo no los conocemos hasta que se presentan ahí y a medias porque ni siquiera se leen en su totalidad, entonces aquí lo que tenemos es un Cabildo completamente cerrado a la transparencia y eso es parte fundamentan de esta herramienta que lo que queremos es que se abra, que sepamos qué pasa en cada reunión que sostiene cada comisión, qué se discute”.

También se quiere saber con esta herramienta qué dictámenes se están analizando, qué dictámenes suben, cómo los van a subir, cuáles son los documentos desde la transparencia ya normada, añadió Rojo Navarro.

A la presentación de los resultados asistieron los regidores Francisca Osuna, Claudia Peña Chico, Cynthia América Carrasco Valenzuela, Martín Pérez Torres y Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

“Porque también lo que se quiere es que todo quede dentro de la normatividad para que sea obligatorio para los que están y los que vengan”, continuó el director del OCM.

Ahí se dio a conocer este proyecto de Índice de Cabildo Abierto, conocido como Cabildómetro, nació en Ciudad Juárez hace siete años, diseñado por la organización ciudadana Plan Estratégico de Juárez, en Chihuahua, ante la opacidad que vieron en su Cabildo y ante las pocas vías de participación ciudadana que identificaban.

“Al año siguiente esto se había convertido ya en normativa y se incluyeron algunos criterios en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, entonces más allá de que esto sea una herramienta creada por ciudadanos ya está en la Ley, en Chihuahua, que es pionera, de manera oficial ya se aplica en todos los ayuntamientos (de Chihuahua) para mejorar la transparencia y la participación social en sus cabildos”, dijo la integrante del OCM, Sheila Arias Rodríguez.

“La resonancia de este proyecto hizo que otras organizaciones de sociedad civil replicaran en sus municipios esta misma herramienta para mejorar la situación de su Cabildo y transitar a mejores prácticas, hoy esta herramienta que consta de 15 criterios básicos y mínimos de transparencia ya se aplica en 28 ayuntamientos del País y también en más de 15 estados de la República Mexicana. El objetivo es conocer qué tan transparente y qué tan abiertos son los cabildos”.

El director del OCM precisó que en esta evaluación de Cabildómetro Reporte Cero 2023 es la primera que se hace, por lo que a partir de ahora dependerá de los integrantes del Cabildo si mejoran o no su desempeño para que en la siguiente evaluación que se presentará en enero de 2024 mejora o no su calificación, en la que Ciudad Juárez es la mejor evaluada, pero con 0.75 por ciento de un total de 100 puntos.

Entre otros puntos se evalúa si las sesiones de Cabildo son públicas o no, el calendario es público o no, que las convocatorias se publiquen al menos con 48 horas de anticipación, la participación ciudadana, si se publica en sentido de la votación de cada regidor, no nada más si una votación fue por mayoría o unanimidad, si se hacen públicos los considerandos de los dictámenes o no, entre otros.

Tras dar a conocer los resultados del Reporte Cero, Rojo Navarro propuso modificar los índices 78 y 90 del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento de Mazatlán y establecer obligatoria la publicación del calendario de sesiones, entre otros.

Los regidores presentes agradecieron la invitación a conocer estos resultados y dijeron que hay puntos en los que se puede avanzar inmediatamente porque ya está estipulado de manera legal como el publicar el calendario de las sesiones públicas y en otros se tiene que impulsar las modificaciones a reglamentos y leyes tanto en el Cabildo como en el Congreso del Estado.

“Hay temas que tienen que ver con las modificaciones al Reglamento indiscutiblemente y lo hemos vivido nosotros y lo han vivido todos los demás cabildos, a veces decimos nosotros: oye, pues es que por reglamento las convocatorias tenemos nosotros hasta 24 horas para poder ser convocados en caso de las sesiones extraordinarias, de 48 horas en caso de las sesiones ordinarias”, dijo la regidora Cynthia América Carrasco Valenzuela, coordinadora de la Comisión de Transparencia.

“Una vez que se instaló Cabildo y sí se transmiten en vivo las sesiones de Cabildo se estableció que la segunda y la cuarta semana los jueves son las sesiones de Cabildo, únicamente las que varían son las sesiones extraordinarias, pocos municipios en el estado tienen establecidos sus días para realizar las sesiones de Cabildo”.

Sin embargo, reconoció que muchos ciudadanos no saben cuándo se realizan las sesiones que son públicas, pero no se advierte en la normatividad cómo pueden participar los ciudadanos, en las sesiones no hay manera por reglamento y por ley que la sociedad participe, continuó, entre varios puntos.

El regidor panista Martín Pérez Torres expresó que en el caso del Cabildo abierto se propuso que en lugar de ser nada más en la Sala de Cabildo como está estipulado se haga itinerante en las diferentes sindicaturas del municipio, entre otros puntos.