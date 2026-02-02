Repunta al 80% reservaciones de hoteles para el Carnaval de Mazatlán

A 10 días de iniciar el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, los hoteleros se encuentran más que listos con una reserva arriba del 80 por ciento en sus registros, a partir del viernes 13 de Febrero, cuando llegará el grueso de los visitantes a los festejos, sostuvo José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

“Ya debemos andar en niveles del 80 por ciento y la expectativa es que podemos llegar al 90 por ciento en los días de celebración de la máxima fiesta del año”, consideró.

Para Manguart Sánchez, Mazatlán tiene toda una oferta hotelera que la hace muy amplia y da la oportunidad a la gente de todos los niveles para que puedan venir esos días con hospedajes desde los mil pesos hasta 4 mil 500 y 5 mil, dependiendo de la ubicación, los servicios que busquen y más.

“Es que en Mazatlán se tiene toda una oferta hotelera que la hace muy amplia y da la oportunidad a la gente de todos los niveles socioeconómicos para que puedan venir y disfrutar unos días de fiesta con los mazatlecos”.

Resaltó que así es como Forbes le considera dentro de los tres mejores carnavales del mundo al de Mazatlán por mostrar cada edición la identidad de sus diversas tradiciones culturales en las actividades a desarrollarse, y que lo ha convertido en un fuerte atractivo para los visitantes.

“Es el Carnaval con mayor arraigo en el País y en el mundo y fue señalado a Mazatlán, tanto que se dice que en ‘Mazatlán el tiempo se mide en carnavales’, según la Revista Forbes, porque reconoce que su historia está relacionada con lo que ha llevado a la ciudad en ser reconocida por su forma de celebrar el carnaval, siempre con una temática diferente y más sorprendente que la anterior. Actualmente se celebra a la tambora, que refleja la cultura arraigada de un ritmo propio del sinaloense y que lo diferencía del resto de carnavales del País y del mundo”, expresó.

Sobre todo porque son ingredientes con los que cada año se innova en cada actividad con temas específicos para que la gente regrese a conocer de lo que se ofrece como factor sorpresa, acentuó.

Destacó que en condiciones difíciles como las actuales, el Carnaval es la mejor manera de abonar a un cambio de percepción, porque tienes la oportunidad de que en un mismo día haya eventos masivos sin ningún contratiempo.

“El Carnaval es una buena forma de abonar al cambio de percepción, y no estoy diciendo que con esto terminan los hechos que ocurren, pero sí que durante los festejos estarán seguros disfrutando de la ciudad y de los eventos programados como los espectáculos musicales de talla internacional, los desfiles, el combate naval, la quema del mal humor, y que la gente se lleve una experiencia única en cada carnaval. Como ocurrió el año pasado que tuvimos saldo blanco”, resaltó.

Pero no solo podrán encontrar actividades alusivas al carnaval, aprovechó para promover la ciudad, porque el destino ofrece por sí solo, por las mañanas, escenarios como la plazuela machado, la zona de Olas Altas, dónde se podrán escuchar artistas de ritmos de todo tipo y para todos los gustos.

“Todo le abona a la experiencia para que conozca la cultura de la influenza alemana, el combate naval, el desfile, los conciertos y las coronaciones y que Mazatlán es una ciudad que está en movimiento”.

Para la economía local, la fecha del carnaval siempre le da números muy buenos al destino, recalcó, así que hizo el llamado a quienes aún están indecisos en venir para que aparten sus fechas de entre el 12 y 17 de febrero, días en que se desarrollarán desde las coronaciones de la corte real, acompañados de conciertos de artistas del regional mexicano, la participación de la OSSLA (Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes).

Además de la cartelera confirmada por Edén Muñoz, Yuridia, Belinda y Lara Campos, como sus principales figuras musicales. Julio Preciado, Los 2 de la S, Luis Ángel “El Flaco” y Max Peraza encabezarán los eventos en Olas Altas y desfiles de carros alegóricos.