Repunta cosechas de camarón, pero el precio sigue cayendo: Coades

En Sinaloa hay 997 granjas en más de 50 mil hectáreas que iniciaron su producción de camarón de cultivo en mayo, así que a la fecha el avance de cosecha suma arriba del 35 por ciento, destacó Carlos Urías Espinosa, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (Coades).

Pero, el gran problema y por lo que desde febrero han iniciado una serie de movilizaciones para pedir el cierre de fronteras al camarón importado legal e ilegalmente porque ya tiene saturado el mercado nacional y a los productores mexicanos ya no podrán acomodarlo a buen precio.

“Llevamos un avance del 35 por ciento en las cosechas, el rendimiento ligeramente mejor con respecto al año pasado, pero los precios están 35 por ciento por debajo del ciclo anterior”.

El líder acuícola insistió que los productores sinaloenses y de todo el país enfrenta una fuerte competencia desleal por el ingreso de miles de toneladas anuales de camarón centroamericano que están desplazando al sector Mexicano.

A semanas de haber iniciado el ciclo de cosechas, Urías Espinosa dijo que se vive una emergencia nacional y que solo esperan que el Gobierno Federal les responda positivamente para recuperar el mercado consumidor nacional.

Llegó el 15 de junio como la fecha que prometió el Comisionado de Pesca y Acuacultura del país Rigoberto Salgado para que la presidenta de la República les abriera un espacio en la agenda, pero no obtuvieron ninguna respuesta positiva.

“Quien está cosechando y vendiendo está perdiendo , por eso es urgente que la presidenta tome la decisión de cerrar las fronteras a la introducción de camarón de cualquier presentación y país, esto es indispensable para poder iniciar un proceso de recuperación”, solicitó el empresario.

Sin importarle que los productores de altamar y de bahías, le pidieron su intervención como representante de la política pesquera del sector, no ha conseguido el encuentro tan esperado con los productores del país, quienes dos semanas atrás habían tomado la avenida turística de Mazatlán para presionar y ser escuchados de la difícil situación que presentan actualmente, ante el indiscriminado ingreso de productos extranjero que está marcando el bajo precio en los mercados, sin que las autoridades hagan algo por respaldar a uno de los sectores mayormente generador de alimentos en el país.