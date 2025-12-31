Repunta en Playa Norte demanda de pescados y mariscos por Año Nuevo

MAZATLÁN._ La demanda de pescados, camarón y langosta repuntó al convertirse en uno de los principales manjares de la cena de Año Nuevo; sin embargo, pescadores reportaron baja producción en los últimos días.

Édgar Moya, dirigente pesquero de Playa Norte, informó que la compra de pescado en el embarcadero incrementó alrededor de un 60 por ciento durante la última semana, impulsada tanto por locales como por turistas.

“Sí, la gente ha ido a comprar su pescado y mucha gente de caras nuevas como turistas que llevan el pescado fresco para hacer ceviche o para algún otro platillo”, comentó.

El presidente de la Sociedad Cooperativa de Pesca Artesanal de Playa Norte señaló que, pese al aumento en la demanda, la captura de algunas especies ha sido limitada, particularmente la sierra.

“La verdad que ha estado escasa y han sacado muy poca producción los compañeros de la pesca artesanal, muy poca pesca de la sierra”, sostuvo.

Reconoció que cuando el producto escasea, los precios tienden a incrementarse, aunque esperaban un mayor volumen de captura para ofrecer costos más accesibles.

“Nosotros esperabamos a que tuviera un repunte de un 70 a 80 por ciento para darlos a un precio accesible a la gente”.

Moya indicó que, pese al ajuste, el aumento no ha sido brusco, ya que el kilo de pescado se comercializa entre los 70 y 80 pesos, aunque aclaró que el precio puede variar dependiendo de las capturas diarias.

En el caso de la langosta, pescadores dedicados a esta actividad reportaron tanto baja producción como una disminución en la compra, a pesar de tratarse de uno de los platillos más tradicionales durante las celebraciones familiares de fin de año.