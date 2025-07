$!Repunta ocupación hotelera en últimos 10 días y en fines de semana llega arriba del 90%

MAZATLÁN._ En los últimos 10 días repuntó la ocupación hotelera en Mazatlán y en los fines de semana está arriba del 90 por ciento, por lo que se tienen buenas expectativas para este periodo vacacional de verano, manifestó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Antonio Manguart Sánchez.

“Tiene prácticamente 10 días que las ocupaciones repuntaron, estaremos hablando de que los fines de semana estaríamos hablando superior al 90 por ciento, empezó un poco tarde la temporada, pero nuestra expectativa es que a raíz de esta prolongación del periodo vacacional de una semana más, ya que el regreso a clases es en septiembre, que no veía esto desde los 80, pueda ayudarnos a compensar”, añadió Manguart Sánchez.

“Estamos buscando que la gente se vaya contenta, tenemos meramente identificado a través de la empresa que nos apoya con el estudio de verano que es un dato atípico, pero el 13 por ciento de la gente que vino en la última semana a Mazatlán decidió venir a Mazatlán o tomó su decisión de viaje un día antes, entonces históricamente nos daba 5, 6 por ciento, ahorita eso se duplica, son circunstancias hay que entenderlo, por lo tanto el tema de las campañas de promoción y todo el empuje vía redes y demás maneras de comunicar la oferta del destino que seguimos atacando procurando promover”, continuó el dirigente hotelero.

“Esto es un poco a poco, he sido reiterativo en el tema, todos los días construimos confianza, cómo construimos esa confianza, en base a la experiencia del destino, que la gente vea, perciba cómo está la ciudad y sin duda lo que ha sido clave ha sido el tema de los operativos (de seguridad) indistintamente si son vacaciones o no la petición siempre del sector va ser que los operativos sean de manera permanente y esto es día a día, sé que no es un botón, pero estamos en esa inercia y hay que seguir en ella”.