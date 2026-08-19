Repuntan homicidios en julio y agosto en Mazatlán: Vicefiscal

Después de que se registraban en promedio unos cinco a nueve casos por mes, en julio se cometieron cerca de 30 homicidios dolosos y en agosto ya van unos 40 en Mazatlán, manifestó el Vicefiscal en el sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho.

“Es evidente como ustedes han visto que tenemos un incremento de julio a la fecha, yo les puedo decir, de acuerdo a nuestras estadísticas que lo que es julio cerró con 30 homicidios, Mazatlán, y agosto ya llevamos cerca de los 40 homicidios”, añadió Aguayo Roacho en entrevista.

“Les decía yo que tendría que revisar yo para darles los datos exactos, pero en ambos meses estamos arriba de 30”.

Agregó que son datos que se tienen y que se comparten en las reuniones que se realizan diariamente de seguridad y hay casos donde las personas quedan lesionadas y fallecen de uno hasta seis días después, por lo que se tienen que estar revisando constantemente las estadísticas para poder tener el dato exacto de homicidios dolosos, feminicidios o de cualquier otro delito.

“Ahí si tengo que, para no equivocarme, el dato exacto tengo que revisarlo (de homicidios dolosos en lo que va del año), pero teníamos una inercia de 5 hasta 9 homicidios que nosotros habíamos tenido por mes y lo que es julio arriba de 30, agosto también ya vamos arroba de 30”, reiteró el Vicefiscal en el sur de Sinaloa.

Ante lo que se comentó en redes sociales de que el pasado fin de semana o la semana anterior 10 personas fueron privadas de la libertad entre El Walamo y Villa Unión, confirmó que sí ocurrieron esos hechos y las víctimas fueron encontradas con vida.

“Sí, sí fueron encontradas y fueron localizadas con vida, hasta donde se tiene ahorita sí había datos de su privación”, expresó Aguayo Raocho.

También dio a conocer que en lo que va del presente mes se han registrado cinco asesinatos de mujeres o feminicidios en el sur del Estado, que comprende desde Cosalá hasta Escuinapa.

“Está Escuinapa y Mazatlán, igual en homicidios”, agregó con relación a los municipios de la región que tienen el mayor índice de feminicidios y homicidios.